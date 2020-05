Sininen huutomerkki hermostutti presidentin – Twitter varoitti ensi kertaa Trumpin tviittien harhaanjohtavasta sisällöstä

Yhdysvalloissa yhteisöpalvelu Twitter on ensimmäistä kertaa tarttunut faktantarkistuksessaan presidentti Donald Trumpin tviitteihin. Twitter merkkasi perättömiksi kaksi Trumpin tiistaina laatimaa, postiäänestystä koskevaa viestiä. Trump oli väittänyt viesteissä postitse lähetettävien äänestyslippujen johtavan vaalituloksen manipulointiin.

Twitteriä on jo pitkään vaadittu puuttumaan sellaisiin Trumpin – ja muiden maailman johtajien – tviitteihin, jotka eivät ole olleet totuudenmukaisia.

Trump vastasi merkintöihin hyökkäävään sävyyn niin ikään tviiteillä. Hän sanoi Twitterin yrittävän sekaantua Yhdysvaltojen tämän vuoden presidentinvaaleihin, jotka on määrä pitää marraskuun alussa.

Jatkokaudelle pyrkivä Trump väitti lisäksi viestipalvelun tukahduttavan sananvapautta. Trump kirjoitti, ettei aio presidenttinä sallia sitä, mutta hän ei täsmentänyt asiaa enempää.

Uutiskanava CNN:n mukaan Twitter ei halunnut kommentoida Trumpin väitteitä.

Trumpin Twitter-tilillä on yli 80 miljoonaa seuraajaa.

Faktat koottu linkin taakse

Käytännössä Twitter on lisännyt Trumpin tviittien yhteyteen sinisen huutomerkin ja linkin, jonka taakse on kerätty esimerkiksi CNN:n ja Washington Post -lehden juttuja aiheesta. Niiden mukaan postiäänestykseen on todettu liittyneen vilppiä ani harvoin.

Trump antoi lisäksi tviitissään ymmärtää, että Kalifornian osavaltio olisi lähettämässä postiäänestyslomakkeita kaikille. Faktantarkistuksen mukaan lomakkeita lähetetään vain rekisteröityneille äänestäjille.

Twitterin tiedottaja Katie Rosborough kommentoi CNN:lle sähköpostitse, että Trumpin tviitit sisältävät mahdollisesti harhaanjohtavia tietoja äänestysprosessista, minkä takia niihin on lisätty "kontekstia" tuovia linkkejä. Twitterin mukaan Trumpin viestit eivät kuitenkaan rikkoneet palvelun sääntöjä, koska niissä ei suoraan kehotettu olemaan äänestämättä.

Trump on koko presidenttikautensa ajan syyttänyt CNN:n ja WP:n kaltaisia uutismedioita valeuutisten tuottajiksi. Hän turvautui samaan väitteeseen jälleen suomiessaan Twitterin faktantarkistusmerkintää.

Twitter on kertonut hiljattain laajentaneensa faktantarkistustaan.

– Palvellessamme julkista keskustelua haluamme, että Twitteristä on helppo löytää luotettavaa tietoa. Haluamme myös rajoittaa mahdollisesti haitallista tai harhaanjohtavaa sisältöä, yhteisöpalvelun blogitekstissä todettiin aiemmin toukokuussa.

Postiäänestäminen uhka republikaaneille

Postiäänestämisen mahdollinen laajentaminen marraskuun vaaleissa on noussut kuumaksi keskustelunaiheeksi, koska kukaan ei vielä tiedä, kuinka paljon koronaepidemia voi vielä syksyllä rajoittaa normaalia äänestämistä. Kalifornian lisäksi postiäänestys on lähtökohtaisesti mahdollista kaikille rekisteröityneille äänestäjille vain muutamassa muussa osavaltiossa, muualla se voi olla hyvinkin rajoitettua ja vaatia perusteluja.

Ilman todisteita esitettyjen vilppisyytösten taustalla on Trumpin ja republikaanien huoli siitä, että helpompi postiäänestäminen saattaa nostaa äänestysprosenttia, minkä on Yhdysvalloissa todettu hyödyttävän poikkeuksetta demokraattista puoluetta. Trump itse totesi aiemmin keväällä, että jos demokraattien ehdotukset postiäänestyksen lisäämisestä otettaisiin käyttöön, "tässä maassa ei enää koskaan valittaisi republikaania (virkaan)".

Leski vetosi Trumpin saamiseksi kuriin

Toinen huomiota herättänyt tapaus Trumpin tviiteissä on toistuva ja niin ikään perusteeton vihjailu presidenttiä arvostelevan MSNBC :n tv-juontajan Joe Scarborough'n syyllistymisestä henkirikokseen.

Republikaaninen kongressiedustajana aiemmin toimineen Scarborough'n avustaja Lori Klausutis kuoli 2001. Tutkinnan mukaan hän löi päänsä kohtalokkaasti tuuperruttuaan Scarborough'n toimistossa rytmihäiriöiden seurauksena.

Trumpin mukaan kyseessä on selvittämätön tapaus eli "cold case", jota pitäisi yhä tutkia. Leski Timothy Klausutis on vedonnut Twitteriin, jotta Trumpin vihjailut saataisiin loppumaan ja aiemmat tviitit poistettaisiin.

– Pyydän teitä puuttumaan tähän heti, koska Yhdysvaltain presidentti on ominut itselleen jotain, joka ei hänelle kuulu: kuolleen vaimoni muiston, jonka hän on vääristänyt poliittisen edun tavoitteluun, Timothy Klausutis kirjoitti New York Timesin julkaisemassa kirjeessä.

Twitter vastaisi, etteivät Trumpin viestit riko yhtiön nykyisiä sääntöjä, joita kuitenkin ollaan kehittämässä, jotta kyseisen kaltaisiin tapauksiin voitaisiin puuttua.

Tyylilleen uskollisena Trump on nimittänyt tviiteissään Joe Scarborough'ta "sekopääksi" ja hänen kanssaan Morning Joe -show'ta juontavaa Scarborough'n vaimoa Mika Brzezinskiä "alhaisen älykkyysosamäärän hulluksi".

---

Lähteenä myös AFP