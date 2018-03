Sinkkuelämää-sarjan tähti Cynthia Nixon pyrkii New Yorkin kuvernööriksi – "Me olemme koko maan epätasa-arvoisin osavaltio"

Amerikkalaisen Sinkkuelämää-sarjan Mirandana tunnetuksi tullut näyttelijä Cynthia Nixon lähtee politiikkaan. Nixon ilmoitti asettuvansa ehdolle New Yorkin osavaltion kuvernöörin vaaleissa.

Nixon julkisti aikeensa tviittaamalla kampanjavideon, jossa hän viettää kotielämää vaimonsa ja lastensa kanssa, ajelee metrolla ja pitää puheita. 51-vuotias ilmoitti haastavansa istuvan kuvernööri Andrew Cuomon, joka pyrkii kolmannelle kaudelleen.

– Johtajamme pettävät meidät. Me olemme koko maan epätasa-arvoisin osavaltio, jossa on uskomatonta rikkautta ja äärimmäistä köyhyyttä. Kuinka me sallimme tämän tapahtua, Nixon jyrähtää videollaan.

Nixon esitti särmikästä juristi-Mirandaa Sex in the City (Sinkkuelämää) -sarjassa vuosina 1998–2004.