Sinkkuelämää-tähti hävisi kuvernööriäänestyksen New Yorkissa

Sinkkuelämää-sarjasta tuttu näyttelijä-aktivisti Cynthia Nixon ei pääse kamppailemaan New Yorkin osavaltion kuvernöörin paikasta. Nixon on hävinnyt demokraattien esivaalissa New Yorkin kuvernöörille Andrew Cuomolle.

Cuomo oli esivaalin ennakkosuosikki ja voitti äänestyksen selvin luvuin.

Nixonin kampanjateemoja olivat muun muassa terveydenhuollon laajentaminen kattavammaksi, vuokrakatot ja metron kunnostaminen.