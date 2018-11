Sipilä: Brexit-sopimusluonnos täyttää Suomen toiveet

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan brexit-sopimusluonnos täyttää Suomen toiveet. Sipilä sanoi STT:lle, että Britanniassa asuvien suomalaisten asema on pysymässä ennallaan ja sopimus loisi edellytykset turvata kaupan jatkuminen Suomen ja Britannian välillä.

Nopeiden käänteiden jälkeen Britannian hallitus taipui näyttämään eilen illalla vihreää valoa EU-erosopimuksen luonnokselle.

– Olisi ollut äärettömän huono vaihtoehto, että olisi päädytty kohti kovaa brexitiä. Sopimusneuvotteluja olisi toki jatkettu eropäivään saakka, mutta nyt on aikaa käsittelylle, Sipilä sanoi tänään STT:n haastattelussa.

Britannia on Suomelle keskeinen kauppakumppani. Sipilän mukaan kaupan järjestämisen suhteen EU:n ja Britannian välillä mallina tulee olemaan EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimus, Ceta-sopimus. Sipilä uskoo, että tällainen kauppasopimus turvaisi Suomen kaupan Britannian kanssa myös jatkossa.

– Kyllä siinä lähtökohdat ovat olemassa, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan Suomen ajatuksena oli ollut, että kauppa olisi järjestetty enemmän samaan tapaan kuin nykyisin Norjan kanssa.

– Kun britit hahmottelivat, mitä he haluavat ja mitä he eivät halua, niin raksi ei oikein voinut mennä muuhun kuin Kanadan tyyppiseen sopimukseen, Sipilä sanoi.

"Britit eivät halunneet tätä osaa sopimukseen"

Tavallisten ihmisten kannalta keskeinen kysymys on ollut Britanniassa asuvien EU-kansalaisten asema ja toisaalta EU-maissa asuvien brittien asema jatkossa. Sipilän mukaan Britannian EU-erosopimuksen lähtökohtana on, että Suomessa asuvien brittien ja Britanniassa asuvien suomalaisten asema pysyy ennallaan. Sipilän mukaan kaikkia yksityiskohtia ei vielä kuitenkaan ole tiedossa esimerkiksi perheenjäsenten asemaan liittyen. Keskeinen kysymys on myös muuttaminen jatkossa maiden välillä.

– Se mitä tapahtuu uudelle muutolle, vapaa liikkuvuus ei ole osa sopimusta. Siitä täytyy jotakin sopia, mutta britit eivät halunneet tätä osaa sopimukseen, Sipilä sanoi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan EU-johtajat kutsutaan ylimääräiseen huippukokoukseen käsittelemään brexit-sopimusta 25. marraskuuta, jos mitään kummallista ei tapahdu.

Sipilä sanoi jo eilen Twitterissä, että Britannian hallituksen hyväksymä sopimusluonnos on tärkeä askel, mutta lopulliseen sopimukseen tarvitaan vielä päätöksiä molemmin puolin.

Tänään Sipilä totesi, että Suomen erityiskysymyksiä on huomioitu erosopimusluonnoksessa. Niihin kuuluu muun muassa lentoliikenne, josta Sipilä luottaa tulevan erillisen kirjauksen julistukseen EU:n ja Britannian uudesta suhteesta.