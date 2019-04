Sipilä: Brexitin lykkäyksen pituus riippuu Mayn vastauksista illan kokouksessa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että brexitin lisäajan pituus riippuu pääministeri Theresa Mayn vastauksista tänään EU-huippukokouksessa. EU-johtajat ovat parasta aikaa koolla Brysselissä brexit-kriisikokouksessa, jossa päätetään Britannian EU-eron lykkäämisestä.

Sipilä arvioi ennen kokousta, että keskustelu kulminoituu Mayn kanssa siihen, miten konservatiivien ja työväenpuolueen keskustelut ovat edenneet. May on mukana kokouksen alussa, mutta ratkaisevassa osuudessa ovat paikalla vain 27 maan päämiehet ja -naiset.

– Miten May vastaa kysymyksiin siitä, miten todennäköistä se on, että opposition kanssa pystytään sopimus tekemään ja erosopimus hyväksymään, Sipilä tiivisti matkalla kokoussaliin.

Kokouksessa pohditaan samalla ehtoja, joita lisäajalle laitetaan. EU:ssa on pohdittu, miten aitoa Britannian yhteistyö on, jos maa on jo toinen jalka ulkona. On pelätty, että Britannia voisi haitata päätöksentekoa.

– On esimerkiksi ollut ehdotuksia, että kolmen kuukauden välein olisi tarkastelupiste, jossa katsottaisiin, ovatko asiat edenneet. EU:n puolella olisi optio pysäyttää prosessi, Sipilä kertoi.

Suomi on joustava

Sipilä kävi aiemmin tänään eduskunnan suuressa valiokunnassa hakemassa evästystä illan kokoukseen. Hän kertoi, että Suomella on lähtökohtaisesti joustava suhtautuminen Britannialle annettavaan lisäaikaan EU-eron saavuttamiseksi.

– Pääasia on, että erosopimus saataisiin nyt hyväksyttyä (Britanniassa) ja hallittu ero tehtyä, Sipilä sanoi STT:lle.

Sipilä pohtii, että pidennys voisi olla enimmillään vuosi.

– Todennäköisesti se on lyhyempi kuin vuosi. Siitä nyt keskustellaan, Sipilä sanoi.

Britannia on ryhtynyt valmistelemaan toukokuun lopussa pidettäviä EU-vaaleja, koska se on EU:n ehto uudelle lisäajalle.

Sipilä huomauttaa, että Britannian osallistuminen vaaleihin vaikuttaa Suomeenkin, sillä jos Britannia on vaaleissa mukana, Suomesta valitaan 13 edustajaa EU-parlamenttiin. Jos Britannia jää pois ennen vaaleja, Suomesta valitaan 14 europarlamentaarikkoa.

May: Britannian päästävä irtautumaan kun erosopimus ratifioitu

Pääministeri Mayn mukaan on tärkeää, että Britannia pääsee irtautumaan EU:sta, kun erosopimus on ratifioitu riippumatta brexitille tänään myönnettävästä lisäajasta.

Britannia on pyytänyt eron lykkäämistä kesäkuun loppuun, mutta osa jäsenmaista epäilee, riittääkö muutaman kuukauden lisäaika. Konservatiivit ja työväenpuolue ovat hakeneet yhteistä ratkaisua, mutta neuvottelut eivät näytä ainakaan vielä tuottaneen tulosta.

May kertoi ennen EU-huippukokousta toimittajille, että keskustelut ovat olleet vakavia ja rakentavia. Niitä on tarkoitus jatkaa huomenna.

– Tiedän, että jotkut ovat turhautuneita siitä, että tämä huippukokous ylipäätään pidetään, koska Britannian olisi jo pitänyt jättää EU, May sanoi ennen kokousta.

– Olen erittäin pahoillani, että parlamentti ei ole onnistunut hyväksymään sopimusta.

Päätös tehtävä yksimielisesti

Diplomaattilähteiden mukaan EU:n kanta pidennyksen kestoon on aidosti auki. Aamupäivällä näytti siltä, että enemmistö jäsenmaista kannattaa pidempää lisäaikaa, mutta kahden diplomaattilähteen mukaan keskustelua tullaan todennäköisesti käymään myös lyhyemmistä vaihtoehdoista.

Päätös pitää tehdä illallispöydän ääressä yksimielisesti. Toistaiseksi päätösluonnoksessa ei ole otettu kantaa lisäajan päättymispäivään, vaan EU-johtajat päättävät asiasta vasta illalla.

Päätöksiä on tehtävä, sillä Britannia jättää EU:n perjantaina puolilta öin, ellei lisäajasta päästä yhteisymmärrykseen.

Pidemmän lisäajan puolesta puhuu se, ettei EU-johtajien tarvitsisi raahautua hätäkokouksiin tämän tästä, ja EU:n agendalle saataisiin muitakin asioita kuin brexit. Toisaalta EU-maat kaipaavat takeita siitä, ettei vastentahtoisesti jäsenenä roikkuva Britannia ala kampittaa EU:n yhteistä päätöksentekoa.

Illalla tullaankin käymään keskustelua siitä, miten varmistetaan, että Britannia käyttäytyy kunnolla eikä estä päätöksiä esimerkiksi tulevasta budjetista. Kulisseissa pohditaan, nostaako Ranska esiin kysymyksen Britannian komissaarinpaikasta vaalien jälkeen.