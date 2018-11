Sipilä ja Orpo katsovat brexitissä otetun askeleita eteenpäin – "Toivottavasti siinä ovat edellytykset sovulle ja ratkaisulle"

Brexitissä otettiin tänään tärkeitä askelia eteenpäin, katsoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Sipilä kirjoittaa Twitterissä, että Britannian hallituksen hyväksymä sopimusluonnos on tärkeä askel, mutta lopulliseen sopimukseen tarvitaan vielä päätöksiä molemmin puolin.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) otti tyytyväisenä vastaan Britannian pääministerin ilmoituksen brexit-sopimusluonnoksen hyväksymisestä.

– Tämä on iso askel eteenpäin ja toivottavasti siinä ovat edellytykset sovulle ja ratkaisulle, Orpo sanoi keskiviikkoiltana STT:lle.

Brexit on Orpon mukaan hänelle edelleen surullinen asia, mutta että se pystytään hoitamaan sovussa ja sopimalla, on Suomen ja Euroopan kannalta kaikki kaikessa.

Orpo tapasi EU:n brexit-neuvottelijan Michel Barnierin viime viikolla Helsingissä.

– Silloin minulle jäi käsitys, että Pohjois-Irlannin rajakysymys oli vielä auki. Siihen on nyt ilmeisesti löytynyt ratkaisu, mutta minulla ei ole vielä tarkkaa tietoa sisällöstä. Mutta se on varmasti se iso kysymys, koska kyse on sisämarkkinoista.

Orpon mukaan on ollut tärkeää, että EU:n 27 jäsenmaata on yhtenä rintamana tukenut komission linjaa ja Barnierin työtä.

– Olemme olleet tyytyväisiä etenemiseen, ja sen tähden oletan, että se on (Suomen) tavoitteidemme mukainen. Eli jos ero tapahtuu tämän (brexit-sopimusluonnos) pohjalta, niin kyseessä on selkeä ero, mutta kuitenkin sellainen brexit, että suhde Britanniaan säilyy.

Orpo muistutti, että Britannia on Suomen neljänneksi tärkein vientimaa ja tärkeä kumppani monessa asiassa, muun muassa turvallisuuden saralla.

– Jotta se (ero) saataisiin sopimalla, eikä tulisi niin sanottua kovaa brexitiä, niin tämä on tosi tärkeä juttu, Orpo lisäsi.