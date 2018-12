Sipri: Asekauppa kasvoi kolmatta vuotta peräjälkeen – Yhdysvallat dominoi, Venäjä kakkonen listalla

Asekaupan arvo jatkoi kasvuaan vuonna 2017. Rauhantutkimusinstituutti Siprin listaamien sadan suurimman asevalmistajan yhteenlaskettu myynti nousi 2,5 prosenttia 398,2 miljardiin dollariin.

Yhdysvallat dominoi yhä listaa ylivoimaisesti. Sadasta suurimmasta yhtiöstä 42 on yhdysvaltalaista, ja niiden myynti vastasi 57:ää prosenttia sadan suurimman yhteenlasketusta myynnistä. Maailman suurin asemyyjä on yhdysvaltalainen Lockheed Martin , ja neljä maailman viidestä suurimmasta asekauppiaasta on USA:sta.

Venäjä kipusi Britannian ohi toiseksi suurimmaksi asemyyjäksi 8,5 prosentin kasvulla. Sipri huomioi tilastossaan sekä kotimaan että ulkomaan myynnin. Vuosi 2017 oli ensimmäinen, jolloin venäläinen yhtiö, Almaz-Antey , oli yksi kymmenestä suurimmasta Siprin listalla.

– Venäläisen asesektorin myynti on kasvanut selvästi vuodesta 2011, sanoo Siemon Wezeman, vanhempi tutkija Siprin ase- ja sotilasmenot -ohjelmassa. Listalla olevien venäläisyhtiöiden myynnin arvo oli 37,7 miljardia dollaria.

– Kasvu on linjassa Venäjän kasvavien asehankintojen kanssa. Maa uudistaa sotilasvoimiaan.

Turkin myynt

i pomppasi lähes neljänneksellä

Länsieurooppalaisten yhtiöiden sotilastarvikemyynti kasvoi 8,7 prosenttia lähes 95 miljardiin dollariin.

Turkin aseteollisuuden myynti kasvoi myös kokonaiset 24 prosenttia vuodesta 2016.

– Myynnin huomattava kasvu johtuu Turkin päämäärästä, joka on kehittää omaa aseteollisuuttaan vastamaan sisäisesti kasvavaan aseiden kysyntään ja samalla vähentämään riippuvuutta ulkomaisista tuottajista, sanoo Wezeman tiedotteessa.

Asekaupan taloudellista merkitystä ei pidä yliarvioida

Sipri kehottaa kuitenkin arvioimaan uudelleen asesektorin merkitystä globaalille kaupalle. Maailman sadan suurimman asevalmistajan myynti kalpenee verrattuna maailman 15 suurimman muun tuotantoalan yhtiön myynnin arvoon 2017.

Global Fortune 500 -listauksen 15 suurimman teollisuusyhtiön yhteenlaskettu myynti viime vuonna oli 2 311 miljardia dollaria, lähes kymmenen kertaa suurempi kuin 15 suurimman asekauppayhtiön. Sadan suurimman aseyhtiön myynti vastasi noin kuudesosaa 15 suurimman teollisuusyhtiön myynnistä. Maailman suurimman teollisuusyhtiön, Toyotan , myynti oli 15 prosenttia suurempi kuin sadan suurimman aseyhtiön yhteenlaskettu myynti 2017.

– Vertaus on kieltämättä puutteellinen ja karkea. Siitä huolimatta saatavilla oleva tieto osoittaa, että väitteisiin asekaupan taloudellisesta roolista ja merkityksestä tulisi suhtautua suurella varovaisuudella, raportissa todetaan.

Sipri on listannut maailman sata suurinta ase- ja sotilastarvikeyhtiötä myynnin mukaan vuosittain sitten 2002. Suomalaisia yhtiöitä listalta ei löydy.

Lista ei huomioi kiinalaisia sotilastarvikealan yhtiöitä, koska niistä ei ole saatavilla luotettavaa tietoa.