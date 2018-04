Sisustusideat vähissä? Osta dinosauruksen luuranko

Trendikästä sisustuselementtiä kaipaavien kannattaa keskiviikkona suunnistaa Pariisiin, josta voi kaapata mukaansa dinosauruksen luurangon. Tarjolla on joko allosauruksen tai diplodocuksen luuranko. Luurankoja kauppaavan Binoche et Giquello -huutokauppayhtiön mukaan dino on "trendikäs sisustuselementti".

Rahaa dinon hankkimiseen on hyvä varata mukaan enemmän kuin säästöpossullinen, sillä luurankojen kappalehinnaksi arvioidaan muodostuvan 450 000 – 650 000 euroa.

Huutokauppakamarin edustajan Iacopo Brianon mukaan muun muassa näyttelijät Leonardo DiCaprio ja Nicolas Cage ovat kovia dinofaneja.

Dinosaurusten luurankoja huutokaupataan muutamia joka vuosi.