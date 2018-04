Skandaalin ryvettämä Britannian sisäministeri eroaa

Britannian sisäministeri Amber Rudd eroaa. Britannian pääministerin kanslia kertoo, että pääministeri Theresa May on hyväksynyt ministerin eropyynnön.

Ruddin eroa on vaadittu Britanniassa laajasti sen jälkeen, kun hän joutui keskelle niin sanottua Windrush-skandaalia. Kyseessä on epäselvyys siitä, tiesikö Rudd tavoitteista poistaa maasta suuria määriä laittomasti Britanniassa olevia ihmisiä. Rudd joutui viime viikolla pyytämään anteeksi ja myöntämään, että viranomaisilla on ollut paikkakuntakohtaisia lukumäärätavoitteita laittomasti maassa olevien poistamisesta. Aikaisemmin Rudd kiisti parlamentin alahuoneelle tietävänsä lukumäärätavoitteista. Sanomalehti Guardian sai kuitenkin käsiinsä asiakirjoja, jotka olivat ristiriidassa tämän lausunnon kanssa ja julkaisi ne.

Ruddin maahanmuuttopolitiikkaa kritisoineiden mukaan lukumäärätavoitteet johtivat muun muassa Britanniassa vuosikausia asuneiden Karibian maista kotoisin olevien ihmisten eläkkeiden, sosiaaliturvan ja terveydenhoidon epäämiseen sekä karkotuksilla uhkailuun.

Ruddin eroa vaati muiden muassa Lontoon pormestari Sadiq Khan .

Rudd nousi sisäministeriksi heinäkuussa 2016.