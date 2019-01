Sky News: Britannian rajaviranomaiset varoittavat kovan brexitin uhkista: pahoja ruuhkia lentokentillä ja juna-asemilla, rikollisten tunnistaminen vaikeutuisi

Britannian rajavartiolaitos varoittaa maan hallitusta siitä, että sopimukseton brexit voi johtaa rajaturvallisuuden rapautumiseen. Asia selviää vuodetuista luottamuksellisista asiakirjoista, jotka Sky News on saanut haltuunsa.

Rajavartiolaitoksen hallitukselle valmistelemien asiakirjojen mukaan EU-ero ilman sopimusta voi aiheuttaa häiriöitä rajalla. Tämä voi näkyä esimerkiksi laajoina myöhästymisinä ja pitkinä jonoina suurilla lentokentillä sekä St. Pancrasin rautatieasemalla Lontoossa, josta Eurostar-juna lähtee kohti Kanaalitunnelia ja Manner-Eurooppaa.

Sky News kertoi jo maanantaina haltuunsa saamien asiakirjojen perusteella, että brexit ilman sopimusta saattaa pienentää Doverin sataman rahtikapasiteettia jopa 87 prosentilla.

Tiettyjen EU-järjestelmien menettäminen merkitsee sitä, että Britannian rajaviranomaisilla ei ole käytettävissään yhtä hyviä tietokantoja kuin aiemmin. Rajaviranomaiset eivät esimerkiksi pysty tekemään eroa Britanniassa jo asuvan tai maahan vierailulle tulevan EU-kansalaisen välillä. Myös rikollisten tunnistaminen rajalla saattaa vaikeutua.

Britannian kansalaiset eivät myöskään jatkossa voi luultavasti käyttää EU:hun matkustaessaan automaattisia passintarkastuspisteitä, vaan heidän pitää mennä samoihin jonoihin muiden EU:n ulkopuolelta tulevien matkustajien kanssa. EU-kansalaiset sen sijaan saavat jatkossakin käyttää automaattisia passintarkastuspisteitä tullessaan Britanniaan.

"Hyvin kätevää hallituksen kannalta"

Vuodetut asiakirjat saivat Britanniassa aikaan kahtalaisia reaktioita. Työväenpuolueen kansanedustajan Yvette Cooperin mukaan ne osoittavat, että sopimukseton brexit on todellinen huolenaihe rajaturvallisuuden kannalta.

– Tämä viittaa siihen, että rajavartiolaitos ja sitä tukevat palvelut eivät yksinkertaisesti ole valmiita sopimuksettomaan eroon, ja myös että heidän työnsä laatu heikkenisi, Cooper kertoi.

Brexitiä kannattava konservatiivien kansanedustaja Mark Francois puolestaan arveli, että vuoto ei ollut sattuma.

– On hyvin kätevää hallituksen kannalta, että tämä vain sattuu vuotamaan juuri nyt, Francois totesi.

Pääministeri Theresa May on yrittänyt taivutella parlamenttia omalle kannalleen, jonka mukaan ainoa tie eteenpäin on hänen neuvottelemansa erosopimus EU:n kanssa.

Britannian EU-eron on tarkoitus astua voimaan 29. maaliskuuta.