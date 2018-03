Soini: Suomi auttaa Pohjois-Korea-tapaamisen järjestelyissä

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoo, että Suomi lähinnä mahdollistaa Pohjois-Korea-keskustelujen pitämisen ja auttaa niiden järjestelyissä.

– On totta, että pohjois- ja eteläkorealaisia toimijoita tapaa Suomessa, Soini sanoi Brysselissä.

Hänen mukaansa asiaa kommentoi ulkoministeriöstä osastopäällikkö, sillä kyseessä ovat saman tason toimijat. Soinin mukaan Suomea on pyydetty fasilitoimaan tapaamista.

– Me fasilitoimme, mahdollistamme tämän tapaamisen. Järjestelyissä autetaan, mutta itse neuvottelu ja se, mitä he siellä käyvät läpi, he käyvät keskenään.