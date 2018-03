Soini: Suomi on valmis auttamaan Britanniaa Skripalin myrkytystapauksessa, jos apua pyydetään

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin murhayritys on erittäin vakava asia.

– On erittäin vakavaa, että Euroopassa käytetään kemiallista asetta. Siihen on saatava selvyys, kuka sen on tehnyt, ja syylliset saatava vastuuseen, Soini sanoi STT:lle.

Soinin mukaan mahdollisesta EU:n yhteisestä avunannosta tai sen pyytämisestä ei vielä ole ollut puhetta.

– Se riippuu siitä, minkälainen esitys sieltä (Britannialta) tulee. Koordinaatio jäsenmaiden ja Britannian kanssa on kesken, eli näihin en voi ottaa kantaa, koska ne eivät vielä ole pöydällä. Lähtökohta on se, että Suomikin kaiken apunsa antaa, jos meillä tällaista kompetenssia on, mutta se tapahtuu tietysti pyynnöstä, ulkoministeri jatkaa.

Soinin mukaan Britannian ja Venäjän suhteet ovat pakastuneet pahasti.

– Suhteet heidän välillään ovat olleet erittäin kireät Krimin anastamisesta lähtien, ja tilanteeseen on vaikuttanut myös Ukrainan ja myös Syyrian tilanne. Tämän prosessin myötä välit ovat aika lailla pohjamudissa. Täytyy toivoa, että he pystyvät tämän asian selvittämään, koska selvitettävä se on.