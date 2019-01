Soini: Venezuelan Madurolla ei oikeutta valtaan, ainoa kiistaton valtakeskus on parlamentti – "Kyllä tässä on ainekset isompaankin soppaan"

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Venezuelan presidentillä Nicolas Madurolla ei ole oikeutta olla vallassa, koska presidentinvaalit eivät olleet vapaat ja demokraattiset. Venezuelan ainoa kiistaton ja legitiimi vallan keskus on perustuslaillisesti valittu parlamentti, Soini kommentoi.

– Kiistaton toimivaltainen elin on parlamentti ja sen puhemies, mutta kestää varmaan aikaan ennen kuin tilanne selviää, Soini arvioi STT:lle puhelimitse Davosista.

Koska Maduro kuitenkin haluaa pitää vallasta kiinni, tarvittaisiin Soinin mukaan jonkinlaista vuoropuhelua, jotta tilanteessa päästään eteenpäin. Suuri kysymys käynnissä olevan valtataistelun ohella on Venezuelan humanitaarinen kriisi ja väkivallan leviämisen estäminen, Soini sanoo.

– Kyllä tässä on ainekset isompaankin soppaan, Soini sanoo.

Soinin mukaan on traagista, että kriisiä ja valtataistelua todistetaan maassa, jolla on paljon öljyä ja muita luonnonvaroja. Kyseessä on siten maan hallinnon täydellinen epäonnistuminen.

– Aika moni maa pärjäisi hyvin, jos olisi hyvä hallinto. Tässä nähdään, kuinka tärkeitä demokraattiset instituutiot maalle ja hallinnolle ovat, Soini huomauttaa.

Hän myöntää Venezuelan tilanteen jakavan myös kansainvälistä yhteisöä. Tärkeää kuitenkin olisi, että venezuelalaiset kykenisivät ratkaisemaa tilanteen itse.

– Iso kysymys ovat Venezuelan valtavat öljyvarat, kuka niihin pääsee käsiksi, Soini pohtii.

Tusk toivoo Euroopan yhdistävän voimansa tukeakseen "demokraattisia voimia"

EU-maita edustavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk toivoo, että Eurooppa yhdistää voimansa tukeakseen demokraattisia voimia Venezuelassa. Toisin kuin presidentti Nicolas Madurolla, maan parlamentilla ja sen puhemiehellä Juan Guaidolla on demokraattinen mandaatti Venezuelan kansalta, Tusk sanoo Twitterissä.

Oppositiota edustava Guaido julistautui aiemmin Venezuelan virkaa toimittavaksi presidentiksi, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi hänelle tukensa.

Oppositio pitää Maduron toista presidenttikautta laittomana ja yrittää erottaa hänet epärehellisenä pidettyjen vaalien jälkeen. Maduro astui virkaan toiselle kaudelle aiemmin tässä kuussa.

Myös EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Federica Mogherini otti kantaa Venezuelan keskiviikon tapahtumiin tiedotteessa. Mogherinin mukaan venezuelalaisten vaatimuksia demokratiasta ei voi ohittaa.

– EU vaatii voimakkaasti välitöntä poliittista prosessia, joka johtaa vapaisiin ja rehellisiin ja perustuslain mukaisiin vaaleihin, hän sanoi tiedottajansa välittämässä lausunnossa.

Mogherinin mukaan EU tukee täysin Venezuelan parlamenttia, joka on demokraattisesti valittu instituutio. Korkea edustaja tähdentää, että parlamentin jäsenten vapautta ja turvallisuutta on kunnioitettava.

– Väkivaltaa ja turvallisuusviranomaisten liiallista voimankäyttöä ei voi hyväksyä. Venezuelan kansalla on oikeus osoittaa rauhanomaisesti mieltä, valita vapaasti johtajansa ja päättää tulevaisuudestaan, lausunnossa todetaan.