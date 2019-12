Somalian autopommi-iskussa haavoittuneita evakuoidaan turkkilaisella sotilaskoneella

Turkin sotilaskone saapui tänään Somalian pääkaupunkiin Mogadishuun evakuoimaan eilisessä pommi-iskussa vakavasti haavoittuneita.

Eilen pääkaupungissa räjähtäneen autopommin seurauksena kuoli ainakin 79 ihmistä ja reilusti toistasataa sai vammoja.

Turkkilaiskone toi mukanaan lääkäreitä auttamaan haavoittuneiden hoitamisessa.

Mikään ryhmittymä ei ole ilmoittanut tehneensä iskua, mutta Mogadishussa on tehty usein autopommi-iskuja, joiden takana on ollut äärijärjestö al-Shabaab. Myös maan presidentti Mohamed Abdullahi Farmaajo on yhdistänyt iskun al-Shabaabiin.