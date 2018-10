Sotilasdiktatuurin aikaa ihaileva rääväsuinen "Tropiikin Trump" voitti Brasilian presidentinvaalit

Tropiikin Trumpiksikin kutsuttu äärioikeistolainen Jair Bolsonaro valittiin maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Brasilian presidentiksi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ihailija, rääväsuinen Bolsonaro sai vaalien toisella kierroksella 55,14 prosenttia äänistä, kun miltei kaikki äänet oli laskettu.

63-vuotias Bolsonaro aloittaa kautensa 1. tammikuuta.

Voittonsa varmistuttua Bolsonaro lupasi hallita Brasiliaa Raamattua ja perustuslakia kunnioittaen.

– Emme voi jatkaa flirttailua sosialismin, kommunismin, populismin ja äärivasemmiston kanssa, hän sanoi voitonpuheessaan.

Vastustajat ovat pelänneet, että Brasilian demokraattinen hallinto joutuu koetukselle Bolsonaron aikana. Tämä näytti pyrkivän torjumaan pelkoja vakuuttamalla, että puolustaa perustuslakia, demokratiaa ja vapautta.

Presidentti Donald Trump soitti hetimmiten Bolsonarolle onnitellakseen tätä voitosta.

– Kumpikin ilmaisi sitoutuvansa tekemään rinta rinnan työtä Yhdysvaltojen ja Brasilian kansojen elämän parantamiseksi, Valkoisen talon tiedottaja kertoi.

Vastaehdokkaan kannattaja itki Bolsonaron voittoa

Bolsonaro on entinen armeijan kapteeni, joka ihailee avoimesti Brasilian vuosien 1964–1985 sotilasdiktatuurin aikaa. Hän on myös herättänyt huomiota nais- ja vähemmistövihamielisillä lausunnoillaan. Hän on muun muassa todennut, että soisi oman poikansa kuolevan mieluummin auto-onnettomuudessa kuin paljastuvan homoksi. Hän on myös arvioinut kilpailevan (nais)kansanedustajan olevan "liian ruma raiskattavaksi".

Monet äänestäjät kokivat Bolsonaron kuitenkin vaihtoehdoksi maata vuosina 2003–2016 hallinneille vasemmistolaisille.

Voiton varmistuttua tuhannet Bolsonaron kannattajat kokoontuivat riemuitsemaan hänen kotinsa lähistölle Rio de Janeirossa.

– Kaikki nämä ihmiset ovat raivoissaan korruptiosta ja rikollisuudesta, olemme Bolsonaron puolella. Kansa on puhunut, kiitteli 38-vuotias liikemies Andre Luiz Lobo.

Vastapuolella tunnelmat olivat lähinnä epätoivoisia.

– Olen hämmästynyt, että brasilialaiset äänestivät vihan ja aseiden puolesta, sanoi Flavia Castelhanos, 31, ja pyyhki kyyneleitä.

Bolsonaron vastaehdokas, vasemmiston Fernando Haddad lupasi jatkaa häntä äänestäneiden 45 miljoonan ihmisen vapauden puolustamista. Haddad asettui ehdokkaaksi sen jälkeen, kun oikeus kielsi vankilassa korruptiotuomiota suorittavan entisen presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan asettumisen ehdolle.