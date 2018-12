Spiegel julkaisee laajan anteeksipyynnön toimittajansa keksittyjen juttujen vuoksi

Saksalaislehti Der Spiegel julkaisee huomenna laajan, yli 23 sivun mittaisen raportin, jossa selvitetään, miten lehden palkittu toimittaja onnistui vuosia tehtailemaan keksittyjä juttuja. Samalla lehti pyytää tapahtunutta anteeksi ja lupaa tehdä kaiken voitavansa uskottavuutensa palauttamiseksi.

Claas Relotius, 33, on myöntänyt keksineensä haastateltavia ja sitaatteja juttuihinsa. Tähän mennessä valheellisia juttuja on paljastunut jo toistakymmentä. Relotius on kirjoittanut myös muihin julkaisuihin kuten Die Weltiin ja Die Zeitiin, jotka ovat aloittaneet hänen juttujensa läpikäymisen.

Oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kansanedustajat tuntuivat ilakoivan Spiegelin kiirastulesta.

– Spiegel, joka on itse nimennyt itsensä johtavaksi mediaksi ja pitää Trumpin, AfD:n ja heidän kumppaniensa parjaamisesta, on itse vuosia toimittanut parhaita valeuutisia, kirjoitti AfD:n kansanedustaja Götz Frömming Twitterissä.