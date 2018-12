Spiegelin palkittu tähtitoimittaja kärähti laajasta juttujen väärentämisestä

Tunnettu saksalainen laatulehti Der Spiegel kertoi keskiviikkona, että sen tähtitoimittaja Claas Relotius on väärentänyt juttujaan. Relotius on voittanut tukun journalistipalkintoja ja hänet on muun muassa valittu vuonna 2014 CNN:n Vuoden journalistiksi.

Tuorein tunnustus tuli tässä kuussa, kun Relotius valittiin Saksassa Vuoden toimittajaksi.

Spiegelin mukaan ainakin 14:ssä 60:stä tutkitusta jutusta oli vääriä tai tekaistuja tietoja. Spiegelin mukaan paljastukset, jotka saivat alkunsa Relotiuksen kanssa työskennelleen toisen Spiegelin toimittajan epäilyksistä, "ovat pohjanoteeraus lehden 70-vuotisessa historiassa".

Spiegel irtisanoi Relotiuksen maanantaina. Relotius sanoi olevansa syvästi häpeissään ja katuvansa tekojaan.

– Olen sairas ja tarvitsen apua, Relotius sanoi.