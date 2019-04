Sri Lanka laittoi katolisten kirkkojen ovet säppiin turvallisuussyistä – presidentti penää muutoksia turvallisuusjohtoon, mutta irtisanoutumisia ei ole kuulunut

Sri Lankassa kaikki katoliset kirkot on ohjeistettu sulkemaan ovensa ja keskeyttämään toimintansa toistaiseksi, kertoo kirkon pappi uutistoimisto AFP:lle. Papin mukaan päätös tehtiin turvallisuusviranomaisten ohjeistuksesta.

Jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa ei järjestetä ennen kuin turvallisuustilanne paranee. Yksityisiä hautajaismenoja voidaan edelleen toimittaa, mutta julkisia tilaisuuksia ei ole suunnitteilla.

Pääsiäissunnuntaina maassa tehtiin useita itsemurhaiskuja, joissa kuoli yli 350 ja loukkaantui noin 500 ihmistä. Osa iskuista tapahtui kirkoissa, joissa oli meneillään pääsiäisjumalanpalvelus.

Tuhansia sotilaita niin armeijasta kuin meri- ja ilmavoimista on liittynyt etsimään epäiltyjä, ja viime yönä on tehty jälleen uusia pidätyksiä. Pidätettyjä on nyt 75, mutta useita epäiltyjä on edelleen vapaana.

Apua tutkintaan ulkomailta

Tilanne jatkuu jännittyneenä, ja syytöksiä on lentänyt monesta suunnasta. Hallitus on pyrkinyt puolustautumaan sen jälkeen kun selvisi, että yksityiskohtaiset varoitukset tulevista hyökkäyksistä eivät saaneet viranomaisia toimimaan. Sri Lankan poliisin johtaja oli lähettänyt varoituksen mahdollisista pommi-iskuista jo 11. huhtikuuta ulkomailta saatujen tietojen perusteella, mutta tieto ei päätynyt johtaville ministereille.

Presidentti Maithripala Sirisena on pyytänyt poliisin johtajaa ja puolustusministeriön johtavaa virkamiestä jättämään tehtävänsä. Kumpikaan ei ainakaan toistaiseksi ole noudattanut presidentin toivetta.

Sirisena on luvannut muutoksia turvallisuusviranomaisten johtoon. Tänään presidentti on tavannut maan poliittisia puolueita, ja lisäksi luvassa on tapaamisia uskonnollisten johtajien kanssa.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n ryhmä on parhaillaan Sri Lankassa, ja Britannia, Australia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat luvanneet tiedusteluapua.

Iskuista on syytetty paikallista islamistijärjestöä NTJ:tä, mutta Sri Lankan hallitus ei usko järjestön toimineen yksin. NTJ:n johtajaa Zahran Hashimia ei ole löydetty, ja viranomaisten mukaan on mahdollista, että Hashim oli yksi iskujen tekijöistä.

Asiantuntijoiden mukaan iskuissa on monta äärijärjestö Isisille tyypillistä piirrettä, mutta Isisin osuutta iskuun ei ole vahvistettu. Hashimin uskotaan olevan yksi ihmisistä Isisin julkaisemalla videolla, jossa järjestö ilmoittaa olevansa iskujen takana.