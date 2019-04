Sri Lankan apulaispuolustusministeri: Itsemurhaiskut olivat kostotoimi Christchurchin iskusta

Itsemurhaiskut Sri Lankassa olivat alustavien tiedustelujen mukaan "kostotoimi Christchurchista", kertoo Sri Lankan apulaispuolustusministeri.

Sunnuntain iskuissa kuoli yli 300 ihmistä ja 500 sai eriasteisia vammoja. Pommi-iskuja tehtiin kaikkiaan kahdeksan. Sri Lankan hallitus uskoo, että iskujen takana on paikallinen radikaali NTJ-muslimiryhmä. Yli 20 ihmistä on otettu kiinni tapahtumien vuoksi.

50 ihmistä kuoli hyökkäyksessä kahteen moskeijaan Uuden-Seelannin Christchurchissa viime kuussa. Isku on johtanut muun muassa aselakien tiukennukseen Uudessa-Seelannissa.

Maan johto pyytää kansainvälistä apua tutkintaan

Sri Lankassa vietetään tänään kansallista surupäivää tuhoisien terrori-iskujen uhrien muistolle. Maassa pidettiin varhain aamulla kolmen minuutin hiljainen hetki iskujen uhreille.

Sri Lankan liput laskettiin tänään surupäivän merkiksi puolitankoon ja osa kaupoista on kiinni. Iskuissa on tämänhetkisen tiedon mukaan kuollut yli 300 ihmistä. Lisäksi noin 500 on saanut eriasteisia vammoja.

Kuolonuhreista 37 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa on muun muassa Intian, Britannian, Turkin, Australian, Japanin, Portugalin ja Tanskan kansalaisia.

Sri Lankan hallituksen mukaan kaikkien tiedossa olevien itsemurhapommittajien uskotaan olleen srilankalaisia. Heidän epäillään kuitenkin saaneen apua kansainväliseltä verkostolta. Maan presidentin odotetaan tapaavan tänään eri maiden diplomaatteja pyytääkseen kansainvälistä apua iskujen tutkintaan.

Sri Lankan hallitus uskoo, että iskujen takana on paikallinen radikaali NTJ-muslimiryhmä.

Viranomaisia varoitettiin mahdollisista hyökkäyksistä

Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol lähettää tutkijaryhmän Sri Lankaan auttamaan paikallisia viranomaisia iskujen tutkimuksissa. Ryhmän mukana on muun muassa asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet katastrofeissa kuolleiden tunnistamiseen.

Aiemmin on paljastunut, että ulkomainen tiedustelupalvelu oli varoittanut Sri Lankan viranomaisia NTJ:stä. Pääministeri Ranil Wickremesinghe on myöntänyt, että etukäteistietoa mahdollisista hyökkäyksistä oli olemassa.

– Meidän täytyy selvittää, miksi asiaankuuluviin varotoimiin ei ryhdytty, hän sanoi.

Iskut olivat pahin hyökkäys maan kristittyä vähemmistöä vastaan. Kristittyjä on noin seitsemän prosenttia maan noin 22 miljoonasta asukkaasta.

Sri Lankassa tehtiin sunnuntaina kaikkiaan kahdeksan pommi-iskua. Useimmat räjähdyksistä olivat viranomaisten mukaan itsemurhaiskuja. Ensimmäiset kuusi iskua kohdistuivat kirkkoihin ja luksushotelleihin. Jälkimmäiset kaksi iskua tapahtuivat poliisin kotietsintöjen yhteydessä. Räjähdyksistä kuusi tapahtui Colombossa, yksi Batticaloassa ja yksi Negombossa. Myöhään sunnuntai-iltana Colombon lentokentällä havaittu kotitekoinen pommi saatiin purettua.

Yli 20 ihmistä on otettu kiinni tapahtumien vuoksi.

Ulkoministeriö: Sri Lankassa ei ole tullut tietoon suomalaisuhreja

Sri Lankan sunnuntaisissa iskuissa ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole kuollut tai haavoittunut suomalaisia, ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle. Ministeriö ei kuitenkaan pysty vielä sulkemaan pois suomalaisuhrien mahdollisuutta.

Ulkoministeriö kertoi sunnuntai-iltana, että Sri Lankassa on ainakin noin 200 suomalaista. Ministeriö myös antoi sunnuntaina Sri Lankaan uuden matkustustiedotteen, joka kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista maahan.