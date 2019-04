Sri Lankan hallitus myöntää "vakavat virheet" pommi-iskujen torjunnassa

Sri Lankan hallitus myöntää tehneensä vakavia virheitä, kun se ei kyennyt toimimaan tehokkaammin pääsiäissunnuntain pommi-iskujen torjumiseksi.

Varapuolustusministeri Ruwan Wijewardene totesi tiedotustilaisuudessa, että tiedonkulku oli katkeillut.

– Hallituksen on otettava siitä vastuu, ministeri sanoi.

Sri Lankan poliisin johtaja oli varoittanut mahdollisista pommi-iskuista jo 11. huhtikuuta ulkomaisilta tiedustelupalveluilta saatujen tietojen perusteella, mutta tieto ei päätynyt sen paremmin pääministerin kuin muidenkaan ministerien tietoon. CNN:n mukaan tieto uhasta oli peräisin Intian tiedustelupalvelulta, joka oli kuulustellut epäiltyä Isisin jäsentä.

Presidentti Maithripala Sirisenan mukaan turvallisuusviranomaisten johdossa tehdään piakkoin muutoksia.

Iskujen uhriluku on noussut jo 359:ään, kertoi poliisi, kun iskuissa vakavasti haavoittuneita on kuollut. Sri Lankan turvallisuusjoukot ilmoittivat ottaneensa edellisyönä kiinni 18 ihmistä epäiltyinä osallisuudesta iskuihin. Viranomaisten mukaan yhteensä jo lähes 60 henkilöä on otettu kiinni sunnuntain iskuihin liittyen.

Iskujen tekijästä ei ole vieläkään täyttä varmuutta, vaikka äärijärjestö Isis ilmoittautui iskujen tekijäksi. Isis julkaisi valokuvan sekä videon salanimillä esiintyneistä kahdeksasta miehestä, joita väitetään iskujen tekijöiksi. Miehistä useimpien kasvot oli peitetty.

Varakkaiden perheiden poikia

Ministeri Wijewardene kertoi Guardianin mukaan, että monilla iskun tekijöistä oli yhteyksiä ulkomaille. Monet olivat vauraiden perheiden hyvin koulutettuja jälkeläisiä, ja ainakin yhden uskotaan opiskelleen Britanniassa ja Australiassa.

Iskut kohdistuivat kolmeen kirkkoon ja kolmeen hotelliin. Neljänteen hotelliin yritettiin iskeä, mutta yritys epäonnistui. Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghe on varoittanut, ettei uusien iskujen mahdollisuutta voida sulkea pois.

Iskuissa kuolleiden tunnistamistyö jatkuu edelleen. Ulkomaalaisten uhrien joukossa tiedetään olevan kolme tanskalaista, kahdeksan brittiä, kymmenen intialaista, neljä amerikkalaista ja ainakin yksi turkkilainen, australialainen, japanilainen ja portugalilainen.