Sri Lankan terroristien seuraaja suunnitteli iskua Intiassa, poliisi pidätti miehen

Intiassa poliisi on pidättänyt miehen, joka on myöntänyt halunneensa tehdä terrori-iskun Sri Lankan iskujen jälkeen. Pidätetty mies on sanonut seuranneensa srilankalaisen radikaalin NTJ-ryhmän johtajaa yli vuoden ajan. Sri Lankan poliisi uskoo, että NTJ on vastuussa pääsiäissunnuntain terrori-iskuista, joissa kuoli yli 250 ihmistä.

Intian tiedustelupalvelun lausunnon mukaan pidätetty mies on myöntänyt halunneensa tehdä itsemurhaiskun Keralan maakunnassa Etelä-Intiassa. Miehen kerrotaan olleen yhteydessä NTJ-ryhmän johtajaan verkossa ja muun muassa seuranneen tämän tekemiä videoita.