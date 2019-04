Sri Lankan ulkonaliikkumiskielto on poistettu

Sri Lankan maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto on poistettu. Guardianin mukaan kielto poistettiin kuudelta aamulla paikallista aikaa.

Sri Lankassa tehtiin pääsiäissunnuntaina aamulla Suomen aikaa sarja iskuja. Kaikkiaan erityyppisiä räjähdyksiä oli kahdeksan.

Kuusi räjähdystä tapahtui Colombossa, yksi Batticaloassa ja yksi Negombossa.

Kuolonuhreja on tämänhetkisen tiedon mukaan yli 200 ja haavoittuneita yli 450, mutta määrät saattavat nousta. Eri lähteistä riippuen kuolonuhreista 27–35 on ulkomaalaisia. Heidän joukossaan on ainakin Tanskan, Britannian, Yhdysvaltain, Portugalin ja Kiinan kansalaisia.

Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghe on kertonut, että kahdeksan ihmistä on otettu kiinni, sillä heidän epäillään liittyvän räjähdyssarjaan. Mikään ryhmittymä ei ole vielä ilmoittautunut pommi-iskujen tekijäksi, mutta pääministerin mukaan tutkijat selvittävät, onko hyökkääjillä ollut "ulkomaisia yhteyksiä".

Tiedot kiinni otettujen määrästä ovat vaihdelleet. Eri lähteissä on puhuttu myös kolmesta ja seitsemästä kiinni otetusta.

Varoituksia mahdollisista iskuista

Uutistoimisto AFP:n näkemän asiakirjan mukaan Sri Lankan poliisipäällikkö antoi noin 10 päivää sitten maanlaajuisen varoituksen siitä, että suunnitteilla on itsemurhaiskuja useisiin kirkkoihin.

– Ulkomainen tiedustelupalvelu on kertonut, että NTJ-järjestö aikoo toteuttaa itsemurhaiskuja, jotka kohdistuvat merkittäviin kirkkoihin ja Intian lähetystöön, varoituksessa sanottiin.

NTJ on radikaali muslimiryhmä, jonka epäillään liittyneen buddhalaisiin patsaisiin kohdistuneeseen ilkivaltaan viime vuonna.

Pääministeri Wickremesinghe myönsi, että etukäteistietoa mahdollisista hyökkäyksistä oli olemassa.

– Meidän täytyy selvittää, miksi asiaankuuluviin varotoimiin ei ryhdytty, hän sanoi.

Tärkein tehtävä hänen mielestään on kuitenkin nyt saada terroristit kiinni.

– Meidän täytyy taata, ettei terrorismi nosta päätään Sri Lankassa, Wickremesinghe painotti.