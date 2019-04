Sri Lankassa räjähdyksiä hotelleissa ja kirkkojen jumalanpalveluksissa – yli sata kuollut ja useita satoja haavoittunut

Yli 130 ihmistä on kuollut ja useita satoja on haavoittunut kuudessa räjähdyksessä Sri Lankassa, sairaaloista kerrotaan. Poliisin mukaan kolme räjähdyksistä tapahtui kirkoissa jumalanpalveluksissa ja kolme luksushotelleissa. Tiedossa olevien uhrien määrä on kasvanut koko aamun.

Yli 460 iskuissa haavoittunutta ihmistä on kirjattu sisään eri sairaaloihin.

Uutistoimisto AFP:n näkemän asiakirjan mukaan Sri Lankan poliisipäällikkö antoi 10 päivää sitten maanlaajuisen varoituksen siitä, että suunnitteilla on itsemurhaiskuja useisiin kirkkoihin.

– Ulkomainen tiedustelupalvelu on kertonut, että NTJ-järjestö aikoo toteuttaa itsemurhaiskuja, jotka kohdistuvat merkittäviin kirkkoihin ja Intian lähetystöön, varoituksessa sanottiin.

NTJ on radikaali muslimiryhmä, jonka epäillään liittyneen buddhalaisiin patsaisiin kohdistuneeseen ilkivaltaan viime vuonna.

Talousministeri toivoo "teräshermoja"

Sri Lankan presidentti Maithripala Sirisena sanoi olevansa järkyttynyt räjähdyksistä ja pyysi ihmisiä pysymään rauhallisina. Myös talousministeri Mangala Samraweeran otti aiheeseen kantaa Twitterissä.

– Monien viattomien tappaminen vaikuttaa hyvin koordinoidulta yritykseltä aiheuttaa kuolemaa, sekasortoa ja anarkiaa. Kaikkien demokratiaa, vapautta ja taloudellista hyvinvointia kannattavien on nyt tuettava toisiaan teräksisin hermoin, jotta tämä vastenmielinen yritys voidaan torjua, hän kirjoitti.

Neljä räjähdyksistä tapahtui pääkaupungissa Colombossa ja kaksi pääkaupungin ulkopuolella Negombon ja Batticalaon kaupungeissa.

Räjähdysten syystä ei ole vielä varmaa tietoa. Negombossa Pyhän Sebastianin kirkon Facebook-sivulla julkaistiin päivitys, jossa räjähdystä sanottiin pommi-iskuksi ja kirkossakävijöiden läheisiä pyydettiin avuksi.

Pääosin buddhalaisen Sri Lankan asukkaista vain noin kuusi prosenttia on katolisia. Kristinusko kuitenkin nähdään alueella pääosin yhdistävänä tekijänä, sillä sen tunnustajiin kuuluu sekä tamileja että singaleeseja.

Suomalaisuhreja ei tiedossa

Poliisin mukaan ainakin yhdeksän uhreista on ulkomaalaisia.

Ulkoministeriön mukaan mahdollisista suomalaisuhreista ei ole tietoa. Ministeriön mukaan matkustusilmoituksen Sri Lankaan on tehnyt 79 suomalaista.

Ulkoministeriön mukaan useat ilmoituksen tehneet ovat ilmoittaneet Sri Lankan yhdeksi useammasta kohdevaltiostaan. Lisäksi kaikki eivät tee matkustusilmoitusta, ministeriöstä huomautetaan.

Verinen lähihistoria

Sri Lankan lähihistoriaa määrittävät pitkälti maan buddhalaisen singaleesienemmistön ja pääosin maan pohjoisosissa asuvan hindulaisen tamilivähemmistön väliset yhteenotot. Maan hallituksen ja tamilisissien välinen sisällissota kesti vuodesta 1983 vuoteen 2009.

Maa itsenäistyi siirtomaavallasta vuonna 1948. Tamilit kokivat tulleensa syrjityiksi, kun singaleesista tehtiin maan virallinen kieli ja viralliseksi uskonnoksi otettiin buddhalaisuus. Tästä syntyi eripuraa, joka johti muun muassa Tamilitiikereiksi itsensä nimenneen, itsenäisen tamilivaltion puolesta taistelleen sissiliikkeen syntyyn. Aseelliset yhteenotot yleistyivät 1970-luvulla ja leimahtivat sisällissodaksi vuonna 1983.

Lopulta vuonna 2009 Sri Lankan armeija kukisti tamilisissit ja valtasi viimeiset heidän hallitsemansa suuret kaupungit. Sodan loppumainingeissa kuoli kymmeniätuhansia siviilejä, ja sodan molempia osapuolia on syytetty sotarikoksista.