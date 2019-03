Stoltenberg: Rauhaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä

Naton norjalainen pääsihteeri Jens Stoltenberg ei anna suomalaisille ohjeita siitä, kannattaisiko Suomen liittyä sotilasliiton jäseneksi. Suomalaiset päättävät itse, hän toteaa STT:lle Naton päämajassa Brysselissä.

– Olen varovainen argumentoimaan sen puolesta mitä Suomen pitäisi tehdä. Se tulkittaisiin helposti siten, että laitamme painetta, mitä me emme tee, Stoltenberg sanoo.

Natosta kuultu viesti on pysynyt samana, kuten on myös suomalaisten suhtautuminen liittoutumiseen. Tuoreimman mittauksen mukaan noin kolmannes vastanneista ei ottanut kantaa suuntaan tai toiseen. Jäsenyyttä kannatti Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan selvityksessä 23 prosenttia ja vastusti 46 prosenttia.

Jo nyt Suomi on mukana edistyneiden kumppanien yhteistyössä yhdessä Ruotsin, Australian, Jordanian ja Georgian kanssa. Kumppanuus on avannut oven Naton koulutus- ja harjoitustoimintaan ja antaa mahdollisuuden tietojenvaihtoon.

Erona jäsenyyteen on jääminen liittokunnan turvatakuiden ulkopuolelle.

– Kumppanuus tarkoittaa sitä, että ette ole yhteisten turvatakuiden piirissä. Se on teidän päätöksenne, haluatteko olla, Stoltenberg sanoo.

Natossa arvostetaan hänen mukaansa valtioiden omia päätöksiä.

– Me uskomme, että jokaisella kansakunnalla on oikeus valita oma polkunsa. Jos he päättävät olla liittymättä, me kunnioitamme sitä. Jos he päättävät toivoa jäsenyyttä, istumme heidän kanssaan alas ja jos he täyttävät Naton standardit, toivotamme heidät tervetulleeksi.

Venäjä enemmän läsnä arktisella alueella

Ilmastonmuutoksen myötä yhä keskeisemmäksi muuttuva arktinen alue on tärkeä sekä Natolle että Suomelle. Stoltenbergin mukaan tavoitteena pitää olla, että pohjoinen säilyisi vastakin ilman jännitteitä.

– Olemme nähneet Venäjän lisääntyvää sotilaallista läsnäoloa. He rakentavat infrastruktuuria, jota heillä oli kylmän sodan aikana. Me seuraamme sitä tarkasti ja meidän pitää varmistaa, että Nato pystyy myös toimimaan tällä erittäin vaikealla alueella.

Pääsihteeriä oli kutsuttu haastattelemaan pieni joukko sotilasliittoa seuraavia naistoimittajia lähestyneen naistenpäivän takia. Vahvan miehisellä sotilasalalla naisten merkityksestä on syytä muistuttaa, sillä naisten roolin lisäämiseksi on vielä paljon tehtävää.

Sotilasliiton keskeiset haasteet liittyvät heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen ja siihen, miten tänä vuonna 70 vuotta täyttävä 29 maan allianssi reagoi tilanteeseen.

Stoltenberg sanoo, ettei rauhaa pidä ottaa annettuna. Rauhan säilyttäminen on hänen mukaansa Naton perimmäinen tarkoitus.

– Meidän täytyy olla varovaisia, jotta emme ota rauhaa itsestäänselvyytenä. Emme voi koskaan taata rauhaa ilman investoimista turvallisuuteen.

Sodan ja rauhan välinen raja on aiempaa hämärämpi. Menneiden sotien osalta oli helppo erottaa sota ja rauha päivän tarkkuudella. Nyt nähtävät kyber- ja hybridi-iskut asettuvat jonnekin sodan ja rauhan välimaastoon, koska niiden tekijät jäävät pimentoon.

– Näemme kyberiskuja lähes päivittäin, hybriditaktiikoita, yrityksiä sekaantua poliittisiin prosesseihin ja terrori-iskuja. Me emme kutsu sitä sodaksi, mutta kyse on aggressiivisesta toiminnasta eri muodoissa.

Sotilasmenoja syytä kasvattaa epävarmuuden takia

Kesken haastattelun julkisuuteen tulee tieto Venäjän päätöksestä vahvistaa vetäytymisensä INF-ohjussopimuksesta. Stoltenbergin ei tarvitse miettiä kommenttiaan, sillä se on toistettu monta kertaa viime viikkoina.

– Sopimus on ollut eurooppalaisen turvallisuuden kulmakivi vuosikymmeniä, Stoltenberg sanoo ja vetoaa jälleen Venäjään, jotta maa palaisi noudattamaan sopimusta.

Yhdysvaltain ja Venäjän vuonna 1987 allekirjoittama sopimus hävitti keskimatkan ohjukset, ja sopimuksen kariutumista on pidetty vakavana takaiskuna. Jäljellä on vielä muutama kuukausi ennen kuin sopimuksen irtisanomisen harkinta-aika päättyy.

Viime vuosien jännite Venäjän ja lännen välillä on saanut Naton lisäämään läsnäoloaan Baltian maissa ja Puolassa. Myös komentorakennetta on vahvistettu päätöksellä perustaa kaksi uutta esikuntaa, minkä lisäksi valmiutta kehitetään.

Samaan aikaan jatkuu keskustelu sotilasmenojen kasvattamisesta. Tavoitteena on nostaa puolustusmenot kohti kahta prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2024 mennessä. Yleisesti arvioidaan, että poliittinen realiteetti on juurikin kaksi prosenttia eikä sen alle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kovistellut liittolaisia kasvattamaan menojaan, jotta taakka jakautuisi liittokunnan sisällä tasaisemmin.

Stoltenberg sanoo ymmärtävänsä, että maat haluaisivat käyttää rahaa muuhun kuin sotilasmenoihin.

– Samaan aikaan täytyy ymmärtää, että me elämme aiempaa epävarmemmassa ja vaikeammin ennustettavassa maailmassa.