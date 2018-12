Strasbourgin ampuminen vaati yhden uhrin lisää – uhriluku nyt kolme kuollutta ja yksi aivokuollut

Strasbourgin maanantainen ampuminen on vaatinut vielä yhden kuolonuhrin, Ranskan viranomaiset kertovat. Kolmas uhri menehtyi saamiinsa vammoihin tänään. Lisäksi yksi haavoittuneista on julistettu aivokuolleeksi eli uhriluku on nyt neljä.

Ampumisessa Strasbourgin joulumarkkinoilla haavoittui lisäksi 13 ihmistä, joista viisi on viranomaisten mukaan edelleen kriittisessä tilassa. Yksi heistä on italialaistoimittaja, joka seuraa Euroopan parlamentin toimintaa työkseen.

"Olisi parempi, jos tänä lauantaina kaikki voisivat jatkaa omaa arkeaan rauhassa"

Joulumarkkinoilla tapahtuneesta ampumisesta epäiltyä Cherif Chekattia, 29, etsitään edelleen yli 700 poliisin voimin. Oletus on, että mies itse haavoittui poliisin ampuessa tätä kohti, mutta onnistui pakenemaan haavoistaan huolimatta.

Ranskan terrorismihälytys on nostettu korkeimmalle tasolle ja hallitus vetoaakin viime viikkoina hallitusta vastustaviin protesteihin osallistuneisiin, jotta he jättäisivät mielenosoitukset tulevana viikonloppuna väliin.

Hallituksen edustaja Benjamin Griveaux muistutti maan turvallisuusviranomaisten olevan raskaan työtaakan alla niin mielenosoitusten kuin Strasbourgin ampumisenkin vuoksi. Hän vetosi mielenosoittajiin, jotta he suhtautuisivat tilanteeseen kohtuudella.

– Olisi parempi, jos kaikki vain voisivat jatkaa omaa arkeaan rauhassa lauantaina ennen loppuvuoden juhlakautta sen sijaan, että he osoittaisivat mieltään ja siten pistäisivät turvallisuusviranomaiset jälleen töihin, Griveaux sanoi CNews-televisiokanavalle.

Strasbourgissa syntynyt Chekatt on virkavallan vanha tuttu, sillä hänellä on yhteensä 27 aiempaa rikostuomiota, Ranskan lisäksi myös Saksasta ja Sveitsistä. Tuomiot on annettu pääosin ryöstöistä ja väkivaltaisuudesta. Ranskan rajavalvontaa onkin iskun jälkeen tehostettu.

Chekattin ollessa vankilassa vuonna 2015 Ranskan turvallisuusviranomaiset epäilivät hänen radikalisoituneen. Keskiviikkona hänen äitinsä, isänsä ja kaksi veljeään otettiin kiinni kuulusteluja varten.