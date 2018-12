Strasbourgin ampumisen uhrimäärä nousee: kaksi kuollut ja yksitoista haavoittunut vakavasti

Strasbourgin keskustassa ampumisessa kuolleiden määrä on noussut kahteen. Lisäksi 11 ihmistä on haavoittunut vakavasti, kertoo Ranskan poliisi uutistoimisto AFP:n mukaan. Ampujaksi epäilty mies on tunnistettu ja häntä etsitään. Ranskan terrorisminvastainen syyttäjä arvioi parhaillaan tilannetta.

Poliisin mukaan myös epäilty ampuja on haavoittunut ampumisessa.

Ranskan sisäministeriö kehottaa ihmisiä pysyttelemään kodeissaan ja vetoaa, ettei tilanteesta levitetä huhuja.

Alustavien tietojen mukaan ampuminen tapahtui ydinkeskustan joulumarkkinoilla Kleber-aukion lähellä.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner kertoo Twitterissä puhuneensa juuri Ranskan pääministerin Edouard Philippen ja presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Castaner sanoo lisäksi lähtevänsä Strasbourgiin.

EU-parlamentin ovet lukittu

Strasbourgissa on meneillään EU-parlamentin istunto. Paikalla oleva europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Twitterissä, että parlamentin ovet on lukittu. Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kertoo, että hänen avustajansa on parlamentissa sisällä ja hän itse on keskustassa syömässä ja yrittää päästä takaisin salikeskusteluun. Liisa Jaakonsaari (sd.) kertoo olevansa jumissa jo toista tuntia Strasbourgin keskustassa ampumistapauksen vuoksi.

– Vähän hermostunut tunnelma, kun kadut hotelliin on suljettu, hän kirjoittaa Twitterissä.

Keskustan Anneli Jäätteenmäki kertoo niin ikään Twitterissä, että parlamentin työ jatkuu normaalisti, vaikka ulos ei pääse.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen luonnehtii Twitterissä iskua järkyttäväksi iskuksi ihmisyyttä vastaan.