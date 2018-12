Strasbourgin ampumisessa kolme kuollutta ja 12 haavoittunutta

Strasbourgin ampumisessa on Ranskan sisäministerin mukaan kuollut kolme ihmistä. Aiemmin Strasbourgin kaupunginjohtaja kertoi, että kuolleita olisi neljä.

Sisäministerin Christophe Castanerin mukaan ampumisessa on haavoittunut 12 ihmistä, joista kuuden tila on vakava.

Strasbourgin ydinkeskustassa ammuttiin eilen illalla lähellä joulumarkkinoita noin kello kahdeksalta.

Poliisi on tunnistanut epäillyn tekijän, joka on edelleen karkuteillä. Häntä on etsimässä 350 ihmistä poliisista ja armeijasta.

Viranomaisten mukaan Strasbourgin keskustassa rutiininomaisissa partiotehtävissä olleet sotilaat vaihtoivat laukauksia epäillyn kanssa ja haavoittivat häntä, mutta eivät onnistuneet estämään häntä pakenemasta.

Ranska on nostanut valmiustasoaan ja kiristänyt rajavalvontaa, sillä Strasbourg sijaitsee aivan Saksan rajalla. Viranomaiset ovat myös tiukentaneet valvontaa kaikilla joulutoreilla Ranskassa, ja Strasbourgissa joulutori on suljettu keskiviikkona. Alueen koulut ovat keskiviikkona avoinna, mutta vanhemmat voivat halutessaan pitää lapset kotona.

Presidentti Emmanuel Macron seuraa tilannetta Pariisissa, jossa hän piti puolenyön jälkeen kriisikokouksen.

Poliisin mukaan turvallisuuspalvelut tiesivät epäillyn tekijän entuudestaan ja hänen katsottiin olevan mahdollinen terroriuhka, kertoo BBC. AFP:n tutkintaa lähellä olevan lähteen mukaan epäilty oli tarkoitus ottaa kiinni tiistaina aamulla. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet teon terroristista motiivia, mutta Ranskan terrorisminvastainen viranomainen on aloittanut tapauksen tutkimisen.

Ranskalaislehti Figaron mukaan epäilty tekijä on 29-vuotias.

Ulkoministeriön mukaan Suomen Pariisin-suurlähetystö seuraa tilannetta tarkasti. Tällä hetkellä tiedossa ei ole, että uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Ranskassa on kuollut vuodesta 2015 lähtien terrori-iskuissa yhteensä 246 ihmistä.

"Kuulin ravintolaan kaksi laukausta"

Ravintolassa ollut STT:n toimittaja Milja Rämö kertoo kuulleensa ainakin kaksi laukausta Petite Francen alueella.

Rämö kertoo nähneensä ravintolassa, että yhtä miestä elvytettiin.

– Kuulin ravintolaan kaksi laukausta, jonka jälkeen ravintolasta laitettiin valot pois ja olimme täällä täysin hiljaa. Kaduilta kuului huutoa, jonka jälkeen ravintolaan tuli rymisten noin 15 ihmistä pois kaduilta, Rämö kertoi.

Sen jälkeen paikalle tullut poliisi jututti ulkoa paenneita ihmisiä.

Ravintolan henkilökunta kielsi ihmisiä poistumasta ravintolan tiloista. Yhdeltä yöllä paikallista aikaa Rämö kertoi, että ihmiset on päästetty ravintolasta pois. Heidät päästettiin pois ravintolasta muutaman hengen ryhmissä. Ravintola oli poliisinauhalla eristetyllä alueella, joten ravintolassa joutui olemaan pidempään.

– Jos ravintola olisi ollut 10–20 metriä toisessa suunnassa, olisimme päässeet sieltä pois jo paljon aikaisemmin, Rämö sanoo.

Ravintolassa ihmiset lähinnä istuivat ja odottivat. Tunnelmaa ravintolassa Rämö kuvailee epäuskoiseksi.

Parlamentin ovet lukittu

Strasbourgissa on tällä hetkellä useita suomalaisia europarlamentaarikkoja, sillä Strasbourgissa on meneillään EU-parlamentin istunto. Euroopan parlamentti kokoontuu kerran kuukaudessa täysistuntoon Strasbourgissa. Täysistunto kestää neljä päivää, ja täysistuntopäivät ovat maanantaista torstaihin. Täysistuntoon osallistuvat kaikkien jäsenmaiden edustajat.

Paikalla oleva europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kertoi Twitterissä, että hieman ennen kello kolmea Suomen aikaa, että parlamentti kokoontui kuulemaan evakuointiohjeita. Hänen mukaansa keskustan hotelleihin pääsee vain poliisin saattamana ja keskustan ulkopuolelle "omalla riskillä".

Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kirjoitti noin kello yksi Suomen aikaa Twitterissä, että hän menee nukkumaan, kun tuolloin ei vielä ollut tietoa, pääseekö parlamentista yön aikana.

– Toimiston sohva on just nyt chic! hän kirjoitti.

Liisa Jaakonsaari (sd.) kirjoitti illalla olevansa jumissa jo toista tuntia Strasbourgin keskustassa ampumistapauksen vuoksi.

– Vähän hermostunut tunnelma, kun kadut hotelliin on suljettu, hän kirjoitti Twitterissä.

Keskustan Anneli Jäätteenmäki kertoi niin ikään Twitterissä, että parlamentin työ jatkui normaalisti, vaikka ulos ei päässyt.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen luonnehti Twitterissä iskua järkyttäväksi iskuksi ihmisyyttä vastaan.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) kirjoitti Twitterissä, että Strasbourgin ilta sai ikävän ja surullisen käänteen.

– Kaupungilla on joulumarkkinoiden aikaan tiukat turvatoimet, mutta silti iskua ei pysytty estämään, hän kirjoitti.

Tämä tiedetään – tätä ei tiedetä

Vielä kootusti STT:n koostama kertaus siitä mitä Strasbourgin tapahtumista tiedetään ja mitä ei tiedetä:

– Ampuminen tapahtui noin kello kahdeksalta paikallista aikaa Ranska Strasbourgissa lähellä joulutoria.

– Ampumisessa on kuollut kolme ihmistä ja haavoittunut 12, joista kuuden tila on vakava.

– Poliisi on tunnistanut epäillyn tekijän.

– Viranomaisten mukaan Strasbourgin keskustassa rutiininomaisissa partiotehtävissä olleet sotilaat vaihtoivat laukauksia epäillyn kanssa ja haavoittivat häntä, mutta eivät onnistuneet estämään häntä pakenemasta.

– Ranskalaislehti Figaron mukaan epäilty tekijä on 29-vuotias.

– Turvallisuuspalvelut tiesivät epäillyn tekijän entuudestaan ja hänen katsottiin olevan mahdollinen terroriuhka.

– Viranomaiset eivät ole vahvistaneet teon terroristista motiivia, mutta Ranskan terrorisminvastainen viranomainen on aloittanut tapauksen tutkimisen.

– Suomen Ulkoministeriön mukaan tiedossa ei ole, että uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Tätä ei tiedetä:

– Epäillyn tekijän olinpaikka ei ole tiedossa.

– Hänen mahdollisista motiiveistaan ei ole kerrottu.

– Vielä ei tiedetä, minkä takia poliisi ei onnistunut ottamaan epäiltyä kiinni.