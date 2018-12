Strasbourgin ydinkeskustassa ammuttu joulumarkkinoilla – ainakin yksi kuollut, ampujaa etsitään

Ampumisessa Strasbourgin keskustassa on kuollut yksi ja loukkaantunut kuusi, kertoo Ranskan poliisi uutistoimisto AFP:n mukaan. Ampujaa etsitään.

Ranskan sisäministeriö kehottaa ihmisiä pysyttelemään kodeissaan ja vetoaa, ettei tilanteesta levitetä huhuja.

Tilanne jatkuu yhä, Ranskan sisäministeriö twiittaa.

Myös kaupungin varapormestari Alain Fontanel varmisti tapahtuneen Twitter-tilillään.

Alustavien tietojen mukaan ampuminen tapahtui joulumarkkinoilla Grandes-Arcades-kadulla.

Strasbourgissa on meneillään EU-parlamentin istunto. Paikalla oleva europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Twitterissä, että parlamentin ovet on lukittu. Miapetra Kumpula-Natri (sd.) kertoo, että hänen avustajansa on parlamentissa sisällä ja hän itse on keskustassa syömässä ja yrittää päästä takaisin salikeskusteluun.