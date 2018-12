Strasbourgissa meneillään poliisioperaatio, viides ihminen otettu kiinni kuulusteluja varten

Ranskassa poliisilla on meneillään poliisioperaatio Neudorfin kaupunginosassa Strasbourgissa, kertoo uutistoimisto AFP. Paikalla on kymmeniä poliiseja, ja mukana on Ranskan poliisin erikoisjoukko Raid.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet, liittyykö operaatio Strasbourgin tiistaiseen ampumiseen.

Neudorf sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Strasbourgin keskustasta, jossa 29-vuotiaan miehen epäillään avanneen tulen joulumarkkinoiden lähellä. Ampumisessa kuoli kolme ihmistä ja lisäksi yksi haavoittuneista on julistettu aivokuolleeksi. Loukkaantuneita on toistakymmentä.

"Olisi parempi, jos tänä lauantaina kaikki voisivat jatkaa omaa arkeaan rauhassa"

Joulumarkkinoilla tapahtuneesta ampumisesta epäiltyä Cherif Chekattia, 29, etsitään edelleen yli 700 poliisin voimin. Oletus on, että mies itse haavoittui poliisin ampuessa tätä kohti, mutta onnistui pakenemaan haavoistaan huolimatta.

Ranskan terrorismihälytys on nostettu korkeimmalle tasolle ja hallitus vetoaakin viime viikkoina hallitusta vastustaviin protesteihin osallistuneisiin, jotta he jättäisivät mielenosoitukset tulevana viikonloppuna väliin.

Hallituksen edustaja Benjamin Griveaux muistutti maan turvallisuusviranomaisten olevan raskaan työtaakan alla niin mielenosoitusten kuin Strasbourgin ampumisenkin vuoksi. Hän vetosi mielenosoittajiin, jotta he suhtautuisivat tilanteeseen kohtuudella.

– Olisi parempi, jos kaikki vain voisivat jatkaa omaa arkeaan rauhassa lauantaina ennen loppuvuoden juhlakautta sen sijaan, että he osoittaisivat mieltään ja siten pistäisivät turvallisuusviranomaiset jälleen töihin, Griveaux sanoi CNews-televisiokanavalle.

Useita rikostuomioita ennestään

Strasbourgissa syntynyt Chekatt on virkavallan vanha tuttu, sillä hänellä on yhteensä 27 aiempaa rikostuomiota, Ranskan lisäksi myös Saksasta ja Sveitsistä. Tuomiot on annettu pääosin ryöstöistä ja väkivaltaisuudesta. Ranskan rajavalvontaa onkin iskun jälkeen tehostettu.

Chekattin ollessa vankilassa vuonna 2015 Ranskan turvallisuusviranomaiset epäilivät hänen radikalisoituneen. Keskiviikkona hänen äitinsä, isänsä ja kaksi veljeään otettiin kiinni kuulusteluja varten. Lisäksi tänään on otettu kiinni kuulusteluja varten viides henkilö.