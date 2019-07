Sudanin sotilasjuntta kertoi estäneensä vallankaappauksen – veriset mielenosoitukset halutaan korvata hyväntahtoisella mielikuvalla, arvioi ulkoministeri Haavisto

Sudanissa valtaa pitävä sotilasjuntta haluaa osoittaa olevansa kansan ja demokratian puolella, kun se kertoi tukahduttaneensa vallankaappausyrityksen maassa. Näin arvioi Sudanissa eilen vieraillut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Kenraali Jamal Omar sanoi Sudanin televisiossa, että 12 upseeria ja neljä sotilasta on pidätetty vallankaappausyritykseen liittyen. Omar ei täsmentänyt, milloin vallankaappausta olisi yritetty.

– Vaikea sanoa, onko uutinen tuore asia. He olivat toimistaan kovin ylpeitä ja pitävät armeijaa demokratian takaajana maassa, Haavisto kuvailee sotilashallinnon tunnelmia.

Haaviston mukaan kansalaisyhteiskunnan suhtautuminen hallintoon on kuitenkin epäilevä, sillä armeija puuttui kesäkuun alussa rauhanomaisiin mielenosoituksiin, mikä johti kymmenien ihmisten kuolemaan. Ulkoministerin mukaan mielenosoitusten kauhut nousivat tällä viikolla jälleen pintaan, kun internet alkoi maassa jälleen toimia ja kuvat levisivät verkossa.

– Asetan tämän sotilaiden antaman tiedon siihenkin yhteyteen. Sotilashallinto ei halua, että ainoa kuva on se, että sotilaat käyvät rauhanomaisten mielenosoittajien kimppuun.

Sudanin sotilasjuntan mukaan vallankaappauksen tarkoituksena oli estää sotilasjuntan ja siviilihallintoa vaatineiden mielenosoittajien viime viikolla saavuttama sopu.

Osapuolet neuvottelevat parhaillaan sopimuksen yksityiskohdista.

Vuosikausiin paras yritys rauhalle

Sudanin tilanne on ollut veitsenterällä jo kuukausia. Viime vuoden joulukuussa mielenosoittajat nousivat vaatimaan pitkäaikaisen presidentin Omar al-Bashirin eroa. Presidenttiä epäillään muun muassa korruptiosta ja sotarikoksista.

Huhtikuussa sotilasjuntta syrjäytti presidentin. Syrjäyttämisen jälkeen valtaan nousseet sotilasjohtajat ovat ennen nyt saavutettua sopua torjuneet mielenosoittajien vaatimukset siviilihallintoon siirtymisestä. Tämä johti verisiin mielenosoituksiin.

Ulkoministeri Haavisto arvelee, että ääni kellossa on muuttunut sotilashallinnon puolella.

– Sotilashallinnosta sanottiin, että eivät he ole luotu maata johtamaan, eivätkä he osaa siviilisektorin asioita. Se on aika totta, jos ajattelee Sudanin hankalaa taloustilannetta, eivät he sitä saa jaloilleen.

Haavisto ei usko, että rauha ja demokratia asettuvat Sudaniin välittömästi, sillä maassa on edelleen paljon sotilaallisia ryhmittymiä, jotka ovat saavutetun sovun ulkopuolella. Yritys rauhan rakentamiselle on tästä huolimatta hyvä, ministeri arvioi.

– Tämä on paras yritys, jonka olen itse nähnyt viime vuosien aikana Sudanissa. Kun kansalaisyhteiskunta on näin laajasti liikkeellä, se tuo uusia mahdollisuuksia, Haavisto sanoo.

Neuvotteluissa välittäjänä toimineen Afrikan unionin edustajan mukaan sotilasjuntta ja mielenosoittajat ovat sopineet myös aloittavansa riippumattoman tutkinnan viime viikkojen väkivaltaisuuksista, kesäkuun alun tapahtumat mukaan lukien.