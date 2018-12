Sudanissa vastustetaan hallintoa toista viikkoa – lääkärit ja journalistit lakossa

Elinkustannusten nousu on saanut sudanilaiset osoittamaan mieltään jo toista viikkoa. Tänään maan pääkaupungin Khartumin kaduilla poliisi ja turvallisuusjoukot pitivät vahtia eikä uusia mielenosoituksia kaupungissa nähty, mutta esimerkiksi maan journalistiverkosto liittyi usean päivän kestävään lakkoon. Al-Jazeeran mukaan lääkärit aloittivat hallinnon vastaisen lakon jo alkuviikosta.

Viime viikolla alkaneissa mielenosoituksissa on kansainvälisen Amnestyn mukaan kuollut 37 ihmistä, kun maan hallituksen mukaan luku olisi 19. Hallituksen edustaja kertoo yli 200 ihmisen loukkaantuneen.

Egyptin hallinto on osoittanut tukensa Sudanin presidentille Omal al-Bashirille ja hänen hallitukselleen.

– Sudanin vakaus tarkoittaa Egyptin vakautta, Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry sanoi vierailullaan.

Leivän hinnasta presidentin eroon

Mielenosoitukset alkoivat kylissä ja pienemmissä kaupungeissa ja levisivät Khartumiin. Mielenosoituksissa on kritisoitu maan kehnoa taloustilannetta ja vaadittu presidentin eroa. Kritiikin kohteena on ollut esimerkiksi leivän hinta, joka on noussut Sudanin punnasta kolmeen (vajaasta kahdesta sentistä kuuteen).

Maan presidentti Bashar on luvannut tehdä uudistuksia selvittääkseen maan talousongelmat. Maan inflaatio on noin 70 prosenttia. Sudanin punnan arvo on laskenut ja useat kaupungit kärsivät leipä- ja polttoainepulasta.

BBC:n mukaan Yhdysvallat syytti 1990-luvulla Bashiria terrorismin tukemisesta, minkä takia maa joutui kauppasaartoon. Vaikka Yhdysvaltain sanktio purettiin viime vuonna, sillä ei ole ollut paljoakaan vaikutusta maan talouteen.