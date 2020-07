Suojain tai suolainen sakko – Italiassa Campanian alueella jaetaan tuhannen euron sakkoja maskittomille

Italiassa kasvojen peittämättä jättäminen voi tulla poikkeuksellisen kalliiksi Campanian alueella liikkuville.

Paikallinen media kertoi sunnuntaina, että kolme yritystä Etelä-Italian Campaniassa sijaitsevassa Salernon kaupungissa oli saanut tuhannen euron sakot maskimääräysten laiminlyömisestä. Edellä mainittujen yritysten joukossa oli ainakin yksi baari ja yksi kampaamo.

Campanian alueella perjantaina annettu tiukka maskimääräys vaatii kansalaisia käyttämään kasvomaskia ollessaan sisätiloissa, kuten julkisissa rakennuksissa, ruokakaupoissa, baareissa, ravintoloissa sekä julkisessa liikenteessä. Maskin käyttämättä jättämisestä seuraa 1 000 euron sakko.

Campanian aluehallinnon johtajan Vincenzo De Lucan mukaan alueen asukkaiden ei tule olla siinä uskossa, että ongelma olisi ratkennut.

Jos kansalaiset luulevat tilanteen olevan ohitse, voidaan alueella palata muutamassa viikossa synkkään hätätilaan, hän arvioi Facebook-päivityksessä perjantaina.

Uusien määräysten pohjalta julkisen liikenteen kuljettajien tulee estää maskittomien matkustajien pääsy kulkuvälineeseen. Jos he ovat jo kulkuvälineessä, heitä tulee pyytää poistumaan välittömästi tai niin pian kuin se on mahdollista.

Jos maskittomat matkustajat kieltäytyvät poistumasta, bussin tai junan kulku tulee estää ja pyytää poliisia saapumaan paikalle.

Määräys myös vierittää vastuun yrityksille, jos rikkomus tapahtuu yrityksen tiloissa. Tuhannen euron sakon lisäksi yritys voidaan myös sulkeaa 5–30 päiväksi.

Italiassa kirjattu yli 35 000 koronakuolemaa

Italia oli ensimmäinen Euroopan maa, johon koronavirus saapui rytinällä alkukeväästä. Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on kirjattu tähän mennessä yli 35 000 koronaan liittyvää kuolemaa ja varmistettu yli 245 000 koronavirustartuntaa.

Lauantaina Italia ilmoitti maassa varmistetun 275 uutta tartuntaa. Uusia koronaan liittyviä kuolemia Italiassa kirjattiin viisi kappaletta.

Väkilukuun suhteutettuna Italiassa on tilastosivusto Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohden varmistettu yli 4 000 tartuntaa ja kirjattu 581 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 334 ja 59.

Italiassa on väkilukuun suhteutettuna enemmän kuolemia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Brasiliassa, joissa on määrällisesti eniten koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Eniten koronakuolemia on Yhdysvalloissa, jossa kuolemantapauksia on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 451. Toisena tulee Brasilia, jossa koronaan liittyviä kuolemia on miljoonaa asukasta kohden kirjattu niin ikään 407 kappaletta.

Johns Hopkinsin mukaan Yhdysvalloissa on kirjattu yli 146 000 koronaan liittyvää kuolemaa ja Brasiliassa yli 86 000.

Ei muita versioita. Päivitetään tarvittaessa.