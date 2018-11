Suomalainen asiantuntija: Kertshinsalmen ja Asovanmeren alueella liikkuvien alusten rahti- ja vakuutusmaksut noussevat

Varustamoiden kiinnostus vähenee huomattavasti liikennöidä alueelle, jossa laivat voivat jäädä jumiin, kommentoi Kertshinsalmen ja Asovanmeren tilannetta koulutuspäällikkö Eija Velin Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta.

– Tämä nostaa tietysti rahtitasoa sillä alueella, koska täytyyhän heidän (varustamoiden) ottaa riskistä riittävä korvaus, jos sille alueelle kuitenkin lähdetään. Varmasti alueella liikennöivien alusten vakuutusmaksut nousevat myös, Velin sanoo.

Tilanne Kertshinsalmen alueella vaikuttaa hänen mukaansa siltä, että merialueita koskevia kansainvälisiä lakeja räikeästi rikotaan, mikäli vapaa kulku estetään.

Venäjä on myös jo jonkin aikaa tarkastanut Asovanmerelle saapuvia ja sieltä lähteviä aluksia, mikä Ukrainan mukaan haittaa ukrainalaisiin satamiin Asovanmerellä suuntautuvaa laivaliikennettä. Venäjän rajavartiosto aloitti tehostetut tarkastukset Kertshinsalmen yli johtavan sillan valmistuttua toukokuussa. Silta yhdistää Venäjän ja Krimin niemimaan, jonka Venäjä liitti itseensä keväällä 2014.

Tarkastusten takia Asovanmerelle aikoneet alukset ovat joutuneet odottamaan merellä pisimmillään jopa viikon päivät.

Odottelu on Velinin mukaan kallista, joskin tarkkaa arviota esimerkiksi yhdestä seisottamispäivästä on vaikea tehdä.

– Tämä riippuu tietysti aluksen koosta, liikennealueesta ja sopimuksista, Velin sanoo.

BBC:ssä on esitetty oletus, jonka mukaan Mariupolista lastia hakevan aluksen yksi ylimääräinen odottelupäivä merellä voi aiheuttaa varustamolle jopa 15 000 dollarin eli lähes 13 300 euron lisäkustannukset.

Yleensä odotusaikojen syynä on Velinin mukaan se, että satamat eivät toimi riittävän tehokkaasti.

Suuret alukset eivät mahdu sillan alta

EU:n ulkoministerikokous ilmaisi vain vajaa viikko sitten huolensa Asovanmeren tilanteesta. EU katsoi, että Venäjän alustarkastukset aiheuttavat Ukrainalle vakavaa haittaa ja koskevat myös EU-maiden lipun alla purjehtivia aluksia. Kyse on nimenomaan meriliikenteestä Mariupolin ja Berdjanskin satamiin. Mariupol on Ukrainan teräksen ja viljan viennin sekä kivihiilen tuonnin keskuspaikka. Vienti Mariupolista on laskenut 6 prosenttia. Berdjanskin sataman kodalla vienti on vähentynyt yli 12 prosentilla.

Myös Venäjän rakentama Kertshinsalmen ylittävä silta on Ukrainan mukaan hankaloittanut sen kaupankäyntiä. Sillan alikulkukorkeus on enimmillään 33–35 metriä merenpinnasta, mikä estää suurimpia aluksia pääsemästä Asovanmerelle. Venäjä on perustellut alusten tarkastuksia Kertshinsalmen sillan turvallisuudella.

Mariupol sijaitsee vain kymmenen kilometrin päässä etulinjasta, joka erottaa Ukrainan hallinnon hallussa olevan maa-alueen Moskovan tukemien kapinallisten hallussa olevasta alueesta. Jännittynyt tilanne ilmenee muun muassa siten, että Mariupolin lähellä olevassa Tshervonen kylässä ihmiset ovat kaivaneet juoksuhautoja Venäjän mahdollisen hyökkäyksen varalta.

"Pakotteiden purku siirtyi kauas tulevaisuuteen"

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistuttaa, että turvallisuuspolitiikka ja vakaus ovat ennakkoehto talouskasvulle ja kaupalle.

– Epävarmuus varsinkin lähialueilla vaikuttaa suoraan investointeihin ja kaupankäyntiin ja sen mahdollisuuksiin, hän sanoo.

Ukrainan ja Venäjän välinen kriisi Asovanmeren lähistöllä siirtää Romakkaniemen mukaan kauas tulevaisuuteen mahdollisuuden, jossa EU:n ja länsimaiden asettamat Venäjän vastaiset pakotteet ja Venäjän vastapakotteet voitaisiin purkaa.

Uhkana kaupan kannalta on Romakkaniemen mukaan se, että pakotteita määrätään mahdollisesti jossain vaiheessa lisää.

– Saa nähdä, miten länsimaat, USA ja EU etunenässä, reagoivat tähän tilanteeseen. Tämä on Venäjältä strategista peliä, jossa se epävakauttaa Ukrainaa ja hieman härnää tällaisilla toimilla ja katsoo, reagoidaanko niihin ja paljonko sillä on liikkumatilaa, hän sanoo.

Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne kärjistyi sunnuntaina Asovanmerelle johtavalla Kertshinsalmella, kun Venäjä valtasi kolme Ukrainan laivaston alusta Krimin niemimaan edustalla. Valtauksen yhteydessä käytettiin aseita, ja Ukrainan mukaan kuusi ukrainalaista haavoittui.

Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n mukaan kolme ukrainalaista on viety hoidettaviksi.