Suomalainen asiantuntija: Uusi koronavirus näyttää aiheuttavan keskimäärin lieviä infektioita

Uuden koronaviruksen (2019-nCoV) tartuntariski tavallisen matkailijan näkökulmasta on pieni, jos lähtee Kiinaan tai Aasiaan yleisesti, sanoo johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

– Jos menee (Kiinan) Wuhaniin vaikkapa merenelävien markkinoille, niin toki siellä se (riski) on isompi.

Kuitenkin nyt saatavilla olevien tietojen mukaan uusi koronavirus aiheuttaa Sanen mukaan keskimäärin lieviä infektioita.

– Mutta on vaikea vielä sanoa, mikä on todellisuus. Lisätiedot valaisevat asiaa.

Joitakin tapauksia on ilmennyt Thaimaassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa. Kyse on ihmisistä, jotka ovat matkailleet Kiinan Wuhanissa. He ovat Sanen mukaan toipuneet hyvin.

Uutistoimisto AFP kertoi tiistaina, että Taiwanissa on todettu tartunta keski-ikäisellä naisella, joka oli palannut edellisenä päivänä Wuhanista. Nainen oli kertonut viranomaisille, ettei ollut käynyt paikallisilla markkinoilla eikä ollut ollut kosketuksissa lintuihin tai muihin villieläimiin ollessaan Wuhanissa.

Kuolleita on Kiinassa ollut tähän mennessä kuusi. Heistä ainakin neljä on ollut iäkkäämpiä, joilla on ollut perussairauksia. Näin he ovat Sanen mukaan olleet alttiita monenlaisille riskeille.

– Meillähän Suomessa riskiryhmillä influenssa voi aiheuttaa vuodessa useita satoja kuolemia. Tämäkin on aina hyvä muistaa.

Tarttuu ihmisestä ihmiseen, mutta miten helposti

Sanen mukaan on vahvistunut se, että virus tarttuu ihmisestä ihmiseen. Mutta eri asia on, onko tartunnassa kyse lähikontaktista esimerkiksi perhepiirissä tai terveydenhuollossa vai tapahtuuko tartunta sen jälkeen, kun joku on vaikkapa aivastanut bussissa.

– Tämä on vielä epäselvää. Se ratkaisee aika paljon sitä, miten laaja ongelma tästä voi tulla.

Vaikka kyse olisi hyvin tarttuvasta taudista, mutta jos se keskimäärin on lievä, tautitaakka ei Sanen mukaan ole kovin iso.

Maailman terveysjärjestö WHO on kutsunut keskiviikoksi koolle asiantuntijakomitean arvioimaan, muodostaako uusi koronavirus kansainvälisen terveysuhan ja julistetaanko kansainvälinen kansanterveyden hätätila.

– Hätätila on hieman huono suomennos. Kyse on WHO:n prosessista, ja tälläkin hetkellä on meneillään kaksi julistusta, toinen liittyy ebolaan Kongossa ja toinen polioon ihan yleisesti maailmalla.