Suomalaisasiantuntija: Hermomyrkky aiheuttaa kuoleman tai elinikäiset oireet

Hermomyrkylle altistunut ihminen voi jäädä henkiin, jos hänen hoitonsa vasta-aineilla aloitetaan riittävän aikaisin. Mutta vaikka myrkytyksen jälkeen ihminen jäisikin henkiin, hänelle jää todennäköisesti elinikäisiä hermostollisia oireita, sanoo Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (Verifin) johtaja professori Paula Vanninen STT:lle.

Britannian tapauksessa venäläisen ex-tiedustelu-upseerin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä lisäksi sairaalassa on hoidettavana myös paikalle ensimmäisten joukossa rientänyt poliisi. Se, sairastuuko joku ulkopuolinen hermomyrkylle, johtuu Vannisen mukaan siitä, miten alkuperäinen altistus on tapahtunut.

– Jos se on tapahtunut ruuan kautta, on epätodennäköistä, että kukaan muu on saanut mitään oireita. Jos ainetta on ollut heidän (Skripalien) ympärillä esimerkiksi aerosolina, heidän vaatteensa ovat saastuneet. Tällöin vaatteista voivat hoitajat saada oireita.

Hermomyrkky aiheuttaa Vannisen mukaan kouristuksia ja kramppeja, ja lisäksi silmän mykiö muuttuu nuppineulan kokoiseksi. Myös kuolaa voi valua suusta.

Hermomyrkky sitoutuu välittäjäaineeseen. Vasta-aine puolestaan korvaa hermomyrkyn hermosoluista ja sitoutuu itse siihen, Vanninen sanoo.

Vasta-ainetta on ainakin YK:n joukkotuhoaseiksi luokittelemille hermokaasuille sariinille ja VX:lle. Sariinia käytettiin esimerkiksi vuonna 1995 Tokion metrossa. Tuolloin toistakymmentä ihmistä kuoli ja tuhannet saivat vammoja. Pohjois-Korean taas sanotaan tilanneen maan johtajan velipuolen surman VX-hermomyrkyllä. Velipuoli kuoli runsas vuosi sitten.