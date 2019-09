Suomalaisdiplomaatti varoittaa turhista toiveista brexitissä – yritysten kannattaa jatkaa varautumista

Britannia voi yhä jättää EU:n hallitsemattomasti ilman sopimusta, vaikka maan parlamentti on hyväksynyt lain kovan brexitin välttämisestä.

Minna Laajava Suomen Britannian-suurlähetystöstä neuvoo yrityksiä jatkamaan varautumista, koska kaikki on hänen mukaansa vielä mahdollista.

Euroopan unioni toivoo brexitin tapahtuvan hallitusti, mutta vielä on Laajavan mukaan mahdotonta ennakoida, mitä lähiviikkoina tapahtuu. Britannia on tällä tietoa jättämässä unionin lokakuun viimeisenä päivänä.

– Varautumista on jatkettava siihen asti, kunnes erosopimus on hyväksytty brittiparlamentissa. Laki velvoittaa pääministeri Boris Johnsonia hakemaan tarvittaessa jatkoaikaa, mutta jatkoajan antaminen on EU:n päämiesten päätös ja arvio tehdään siinä tilanteessa, kun Britannia sitä pyytää, edustuston päällikön sijainen Laajava sanoo.

Jos erosopimus saataisiin hyväksyttyä brittiparlamentissa, huolta ei olisi, koska sopimus sisältää siirtymäajan.

Yrityksille varautuminen kovaan brexitiin voi tarkoittaa esimerkiksi valuuttariskien huomioimista tai tuotteiden toimitusketjujen suunnittelua.

Keskustelut kulis

seissa jatkuvat

Opposition johdolla Britanniassa hyväksyttiin vähän aikaa sitten laki, joka antaa pääministerille tilaa hakea EU:lta muutoksia erosopimukseen. Jos tässä ei onnistuta, pääministerin pitää lain mukaan hakea erolle lisäaikaa.

Ranska on suhtautunut jo pidempään kriittisesti Britannian vetkutteluun. Viikonloppuna maan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian kommentoi julkisuudessa, ettei lisäaikaa nykyolosuhteissa pitäisi antaa.

EU-maiden pitää päättää lisäajasta yksimielisesti.

EU ja Britannia käyvät kulisseissa keskusteluita, mutta odotukset ovat hyvin varovaisia. Tähtäimenä on lokakuun huippukokous 17.–18. päivä. Johnson haluaa, että erosopimuksen kohtaa Irlannin rajan hätäjärjestelystä muutetaan.

Laajava ei arvioi mahdollisia ratkaisumalleja. Ratkaisuehdotuksia odotetaan hänen mukaansa Britannialta.

– EU:n vahvana intressinä on hallittu ero, ja EU työskentelee Britannian kanssa, jotta ratkaisu syntyisi. Varautuminen on silti tärkeää, koska pääministeri Johnsonin hallitus on hyvin selvästi ilmoittanut Britannian lähtevän lokakuun viimeinen päivä joko sopimuksen kanssa tai ilman sopimusta.

Britannian pääministeri on jyrkästi kieltäytynyt hakemasta erolle lisäaikaa.

Poliittisesti tulenarka backstop oli keskeinen syy sille, että erosopimus torjuttiin kolme kertaa maan parlamentissa aiemmin tänä vuonna.

Britannian parlamentti seuraa käänteitä Johnsonin määräämällä istuntotauolla, joka kestää 14. lokakuuta saakka.

Keskiviikkona skotlantilaisoikeus linjasi, että istuntotauon määrääminen oli vastoin lakia. Kolmen tuomarin jaosto katsoi, että pääministerin päätöksen taustalla oli halu vaikeuttaa parlamentin työtä.

Oikeus ei määrännyt Johnsonin päätöstä kumottavaksi. Seuraavaksi odotetaan Britannian korkeimman oikeuden ratkaisua, joka on luvassa ensi viikolla.