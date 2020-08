Suomalaistutkijat Beirutin tilanteesta: Lupaus uusista vaaleista ei pura jännitteitä – "Ilmapiiri kaupungissa on sekoitus totaalista väsymystä ja vihaa"

Libanonin pääministerin Hassan Diabin lupaus uusista vaaleista ei riitä rauhoittamaan tilannetta maan pääkaupungissa Beirutissa, arvioi Lähi-itään erikoistunut professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.

– Nopeasti pidettävät vaalit eivät välttämättä toisi muutosta perusongelmiin, vaan pitäisi nykyiset voimat vallassa, Juusola sanoo.

Maan politiikan muuttaminen on hänen mukaansa hyvin vaikeaa, koska maassa ei ole yhtä yksinvaltaista hahmoa, jonka siirtäminen syrjään purkaisi jännitteet. Aito muutos maan politiikan rakenteisiin edellyttäisi esimerkiksi uutta vaalilakia. Sen laatimista vaikeuttaa, että pitkään hallinnut oligarkia pitää kiinni asemastaan.

– Muutos edellyttää hyvin, hyvin laajamittaista ja yhtenäistä mielenosoitusaaltoa. Lisäksi se edellyttää myös kansainvälistä painostusta.

Lauantaina hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin osallistui mediatietojen mukaan kymmeniätuhansia ihmisiä. Protestoijat esimerkiksi valtasivat hetkellisesti useita ministeriöitä.

Juusola pitää hyvin todennäköisenä, että mielenosoitukset jatkuvat.

– Se on todennäköisin seuraava askel, että kaduilla tullaan näkemään lisää ihmisiä.

Hän huomauttaa, että maassa on osoitettu mieltä viime vuodesta asti. Viime syksynä mielenosoitukset johtivat hallituksen vaihtumiseen, mutta keskeisiltä osin protestoijien vaatimuksiin ei ole suostuttu.

Koronaepidemia puolestaan hillitsi mielenosoitusten järjestämistä keväällä, joten tuhoisa satamaräjähdys on johtanut kauan kertyneen paineen purkautumiseen. Vaikka Libanonissa on vastustettu hallitusta äänekkäästi jo pitkään, tiistaina suuren osan kaupungin keskustasta tuhonnut jättiläismäinen räjähdys on saanut kansalaiset raivostumaan entistä enemmän. Viranomaiset olivat tietoisia, että satamassa oli säilössä suuri määrä mahdollisesti vaarallista ammoniumnitraattia, mutta asialle ei ollut tehty mitään.

Räjähdyksen seurauksena on kuollut yli 150 ihmistä. Tuhansia loukkaantui, ja kaupunkiin aiheutui valtavat tuhot.

Juusolan mukaan on hyvin mahdollista, että mielenosoitukset myös käyvät väkivaltaisemmiksi. Hänen mukaansa valtapuolueiden tukijat ovat ennenkin käyttäneet väkivaltaa mielenosoittajia kohtaan sekä myös käyttäneet mielenosoittajien sisäisiä jakolinjoja hyväkseen hajota ja hallitse -taktiikalla.

"Ensin toivotaan, sitten siivotaan, lopulta osoitetaan mieltä"

Juusolan kanssa samoilla linjoilla on Beirutissa asuva Suomen Lähi-idän instituutin tutkija-koordinaattori Taavi Sundell. Hänen mukaansa viha hallintoa kohtaan on käsin kosketeltavaa.

– Viime päivinä monissa yhteyksissä törmäsi sloganiin, jonka mukaan ensimmäinen päivä toivotaan, toinen päivä siivotaan ja kolmas päivä osoitetaan mieltä, Sundell kertoo.

Sundellin mukaan mielenosoittajien saama vastaanotto oli jopa yllättävän raju. Poliisi ja armeija turvautuivat kyynelkaasuihin ja kumiluoteihin, joidenkin tietojen mukaan myös koviin ammuksiin.

Poliisi on kertonut yhden turvallisuusjoukon jäsenen kuolemasta. Mielenosoittajien puolelta ei ole tietoa kuolonuhreista. Mediatietojen mukaan loukkaantuneita olisi ainakin 700.

Sundell kertoo, että mielenosoitukset ovat rajautuneet tietyille alueille, joissa sijaitsee maan hallintoa. Lauantaina mielenosoittajien saaman rajun vastaanoton ohella yllättävää oli lähinnä tunkeutuminen useaan ministeriöön, mutta armeijan joukot lopettivat valtaukset nopeasti.

– En usko, että tilanne leviää mielenosoitusten ulkopuoliseksi kaaokseksi tai turvattomuudeksi. Mielenosoitusten yhteydessä hajotetaan paikkoja ja hulinoidaan, mutta muutaman korttelin päässä ei tarvitse enää pelätä.

Sundell odottaa, mitä Diabin lupaus uusista vaaleista tarkoittaa. Pääministerin on tarkoitus ehdottaa asiaa hallitukselle maanantaina. Sundellkaan ei kuitenkaan usko, että se riittäisi kansalle.

– Ilmapiiri kaupungissa on sekoitus totaalista väsymystä ja vihaa.

Räjähdyskraatteri poikkeuksellisen suuri

Tiistainen räjähdys jätti jälkeensä 43 metriä syvän kraatterin. Asiasta kertoi turvallisuusviranomainen uutistoimisto AFP:lle räjähdysalueella toimivien ranskalaisasiantuntijoiden tietoihin perustuen.

Esimerkiksi vuoden 2005 valtavasta räjähdyksestä jäänyt kraatteri oli tapausta tutkivan tuomioistuimen mukaan halkaisijaltaan kymmenmetrinen ja syvyydeltään kaksi metriä. Räjähdyksessä kuoli Libanonin entinen pääministeri Rafik al-Harari.

Geofysiikan instituutin USGS:n mukaan räjähdys vastasi maanjäristystä, jonka voimakkuus on 3,3.