Suomeen saapuva Kazakstanin presidentti on kirittänyt maansa kovaan kasvuun ihmisoikeuksista piittaamatta

Helsinki

Suomeen keskiviikkona valtiovierailulle saapuva Nursultan Nazarbajev, 78, on hallinnut Kazakstania rautaisella otteella jo liki 30 vuotta. Nazarbajevin valtakaudella öljyrikkaan maan talous on kasvanut kohisten, mikä on houkutellut suomalaisiakin investointeja: nykyään maa on Suomen merkittävin kauppakumppani Keski-Aasiassa.

Kazakstanin demokratia- ja ihmisoikeustilanne on kuitenkin pysynyt synkkänä. Ihmisoikeusjärjestöjen syntilista maalle on pitkä. Ensinnäkään Kazakstanissa ei ole koskaan järjestetty aidosti vapaita vaaleja, ja oppositio on liki täysin tukahdutettu. Nazarbajev voitti edelliset, vuonna 2015 järjestetyt presidentinvaalit liki 98 prosentin äänisaaliilla.

Parlamentti on poistanut rajoitukset Nazarbajevin peräkkäisiltä presidenttikausilta, joten periaatteessa hän voisi hallita Kazakstania kuolemaansa asti.

Nazarbajev on rajoittanut rankasti sananvapautta ja median toimintaa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan presidentti on tullut entistä vainoharhaisemmaksi, kun arvailut hänen seuraajastaan ovat kiihtyneet.

– Toimittajia pidätetään ja internetiä kontrolloidaan tiukasti. Bloggaajia on vangittu ja pääsyä uutissivustoille, sosiaaliseen mediaan ja viestipalveluihin estetään usein, järjestö kirjoittaa maaraportissaan.

Myös muun muassa Euroopan parlamentti on ilmaissut huolensa Kazakstanin sananvapaustilanteesta.

Myös Trump kutsui kylään

Vaikka Kazakstanin ongelmat tiedetään, maan mittavat luonnonvarat, kasvava talous sekä strateginen sijainti lännen ja idän välissä vetävät maailman johtajia puoleensa. Nazarbajev oli ensimmäinen keskiaasialainen johtaja, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui Valkoiseen taloon.

Toisaalta Nazarbajevia on kuvailtu pienimmäksi pahaksi keskiaasialaisista valtionjohtajista. Kazakstanin demokratian vakavista vajeista huolimatta presidentti on myös oikeasti suosittu kazakstanilaisten keskuudessa.

Nazarbajevia on kiitetty Kazakstanin vakaudesta sekä talouskasvusta, joka on tehnyt maasta Keski-Aasian vauraimman. Vaikka talouskasvun hedelmät ovat jakautuneet epätasaisesti, monien kazakstanilaisten elämä on parantunut huomattavasti neuvostoajoista.

Lähteet: Ulkoministeriö, Toimittajat ilman rajoja, Human Rights Watch, Freedom House, Maailmanpankki, Euroopan parlamentti