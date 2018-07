Kreikassa riehuvat maastopalot ovat saaneet ulkomaat tarjoamaan apuaan, sanoo Suomen Ateenan-suurlähettiläs Juha Pyykkö STT:lle.

– Tämä kansainvälinen solidaarisuus on aktualisoitunut täällä samalla tavalla kuin Ruotsin metsäpalojenkin suhteen.

Pelastus- ja sammutustyöt Kreikassa jatkuvat ja maan hallitus on pyytänyt tilanteen hallitsemiseen kansainvälistä apua.

– Ainakin Kypros ja Espanja ovat vastanneet myöntävästi heti ja britti- ja Yhdysvaltain suurlähettiläät ovat puhuneet (Kreikan) pääministerin kanssa ja tarjonneet myös näiden maiden apua, Pyykkö kertoo.

Mediatietojen mukaan kyseessä ovat Kreikan pahimmat maastopalot vuosikymmeneen.

– Palot ovat (Kreikassa) tyypillinen ilmiö sinänsä, mutta nämä ovat tällä kertaa pahimmasta päästä. Ateenan itäpuoli on yhä liekkien kourissa, Pyykkö sanoo.

Kreikan maastopaloissa on kuollut ainakin 50 ihmistä ja loukkaantunut yli 150. Suurin osa kuolonuhreista on löydetty Matin alueelta. Rannikkoalueilta on evakuoitu paikallisia asukkaita ja turisteja hotelleihin ja sotilastukikohtiin.

Ateenaan pääsee matkustamaan normaalisti

Kreikan pahimmilta maastopaloalueilta ei ole tullut tietoa suomalaisista matkustajista.

Pyykön mukaan rajuista paloista kärsivät Mati ja Rafina eivät ole suomalaisturistien yleisiä lomakohteita. Varsinkin noin 40 kilometrin päässä Ateenasta sijaitseva Mati on Pyykön mukaan sen sijaan suosittu erityisesti kreikkalaisten kotimaan lomakohteena.

– Sitä ei voi sulkea pois, etteikö siellä olisi suomalaisia, mutta meille ei ole tullut yhteydenottoja asiasta, Pyykkö sanoo.

Lähetystöön on tullut vain muutama suomalaiskysely Kreikan palotilanteesta. Kaikki ovat koskeneet tilannetta Ateenassa. Pyykön mukaan näillä näkymin Ateenaan pääsee matkustamaan normaalisti ja esimerkiksi lentoliikenne sujuu tavalliseen tapaan.

Ateenan kaupungissa ja keskustassa tilanne on normaali ja liikenne sujuu eilisten poikkeusjärjestelyjen jälkeen taas normaalisti.

– Kun ajoin aamulla töihin keskustaan ja pidin ikkunaa auki, savun haju tuntui, mutta muuten tilanne ei Ateenassa näy, Pyykkö kuvailee.

Suljettuina olleet Korintin moottoritie ja pienempi valtatie on avattu pahimpien paloalueiden siirryttyä Ateenan länsipuolelta kaupungin itäpuolelle. Myös paikallisjunaliikenne toimii jälleen.

– Tuulet ainakin näyttävät hiljentyneen verrattuna eiliseen, ja myös sateita tai ainakin epävakaista säätä on ennustettu. Näistäkin voisi tulla helpotusta, Pyykkö sanoo.

Hätätilanteessa lähetystö neuvoo suomalaisia ottamaan yhteyttä ulkoministeriön ympärivuorokautiseen päivystykseen numerossa +358 9 160 555 55. Paikallista uutistietoa tilanteesta paloalueilta saa lähetystön mukaan esimerkiksi verkko-osoitteesta www.ekathimerini.com.

Matkustustiedotteessa varoitetaan kesäisistä paloista

Tiistaiaamuun mennessä matkustusilmoituksen Ateenan alueelle on tehnyt 110 suomalaista, ja ulkoministeriö on lähettänyt heille ohjeistuksen.

Toistaiseksi Kreikan maastopalot eivät ole vaikuttaneet Suomen ulkoministeriön Kreikkaa koskevaan matkustustiedotteeseen.

Tiedotteessa mainitaan jo nyt, että Kreikassa on kesäisin metsäpaloja, joiden leviämistä kuiva, kuuma ja tuulinen sää edistävät. Matkustajia kehotetaan tiedotteessa poistumaan paloalueiden välittömästä läheisyydestä.

– Se on ihan kuranttia tavaraa myös tähän tilanteeseen, yksittäisten kriisitilanteiden aikaan matkustustiedotetta ei välttämättä muuteta, mutta tilannetta seurataan, ja tiedote päivittyy tarvittaessa, sanoo Juhana Tuunanen ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä.