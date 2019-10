Suomen Madridin-lähetystö: Uudet levottomuudet ovat todennäköisiä Barcelonassa – "Tilanne on aika tulenarka"

Barcelonassa tilanne näyttää rauhoittuneen eilisten mielenosoitusten jälkeen. Suomen Madridin-suurlähetystön mukaan uudet levottomuudet ovat kuitenkin todennäköisiä.

– Tilanne on aika tulenarka. En usko, että tästäkään tulee ihan rauhallinen päivä Barcelonassa, kertoi konsuli Eeva Helminen Suomen Madridin-suurlähetystöstä STT:lle aamupäivällä.

Tuhannet Katalonian itsenäisyysjohtajia puolustaneet mielenosoittajat tukkivat eilen Barcelonan kansainvälisen lentoaseman. Illan kuluessa peruttiin toistasataa lentoa, sillä lentokoneiden miehistöt eivät päässeet työpaikalleen.

Helmisen mukaan eilen Barcelonassa peruttiin noin kymmenen prosenttia kaikista eiliselle suunnitelluista lennoista. Tänään ainakin Vueling Airlines on jo perunut parikymmentä lentoa.

– Meillä on paljon suomalaismatkailijoita jumissa Barcelonassa, Helminen toteaa.

Aamun tietojen mukaan Finnair ja Norwegian aikovat lentää tänään normaalisti Helsingin ja Barcelonan välillä. Ainakin aamulennot ovat päässeet lähtemään matkaan normaalisti. Eilen Finnair perui iltalentonsa, jonka matkailijat reititettiin uudelleen toisille lennoille tälle päivälle ja huomiselle.

Lentokenttätiet olivat aamulla auki

Mielenosoittajat tukkivat eilen myös lentoasemalle johtavia teitä. Useat matkustajat kertovat kuitenkin Twitterissä, että tilanne on ollut aamulla rauhallinen ja kakkosterminaaliin on päässyt taksilla moottoritietä pitkin ongelmitta.

Myös suurlähetystö tviittaa, että pääsy lentoasemalle on tällä hetkellä helpottunut. Ainakin jotkut metrolinjat toimivat jo normaalisti.

– Osittain liikennöinti lentoasemalle sujuu jo julkisillakin. Mitä tässä aamupäivän aikana tapahtuu, jää nähtäväksi, Helminen sanoo.

– Voisin arvioida, että nyt aamulla on hiljaisempaa ja mielenosoittajat saattavat taas aktivoitua aamupäivän ja päivän aikana.

Eilen liikenne seisoi pahimmillaan vielä viiden kilometrin päässä lentokentästä, ja monet matkustajat taittoivat loppumatkan jalkaisin.

Suurlähetystö kehottaa suomalaismatkustajia olemaan yhteydessä lentoyhtiöönsä ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. Helminen suosittelee seuraamaan Twitterissä Espanjan ilmailuviranomaisia, Espanjan sisäministeriötä ja pelastustoimea. Ainakin sanomalehti El Paisilla on myös englanninkielistä uutisointia.

Kymmenien kerrottiin loukkaantuneen yhteenotoissa

Kymmenien ihmisten kerrottiin loukkaantuneen eilen mielenosoittajien ja poliisien välisissä yhteenotoissa.

Korkein oikeus langetti maanantaina 9–13 vuoden vankeustuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäistymishankkeen johtajalle. Pisimmän tuomion sai alueen entinen varapresidentti Oriol Junqueras, jolle langetettiin 13 vuoden vankilatuomio kansankiihotuksesta ja julkisten varojen väärinkäytöstä.

Yhteensä kahtatoista johtajaa vastaan nostettiin syytteet heidän toiminnastaan lokakuun 2017 kansanäänestyksen aikoihin. Kolme heistä tuomittiin tottelemattomuudesta, mutta he eivät saaneet vankilatuomiota. Kaikki syytetyt kiistivät syyllisyytensä.

Katalonian aluehallinto tavoittelee Kataloniasta edelleen itsenäistä tasavaltaa. Kaksi suurinta puoluetta on kuitenkin erimielisiä siitä, miten tavoite voitaisiin saavuttaa.

Kataloniassa on noin 7,5 miljoonaa asukasta, mikä on noin 16 prosenttia koko Espanjan asukasmäärästä. Katalonian osuus Espanjan viennistä on neljännes ja bruttokansantuotteesta lähes viidennes.

Katalonian kansallismieliset ovat pitkään valittaneet, että alueelta lähetetään liian paljon rahaa Espanjan köyhempiin osiin keskushallinnon verolinjausten vuoksi.