Suomen Malesian-suurlähetystö: Malesian turvallisuustilanne on hyvä, mutta uskontoon liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa

Malesian turvallisuustilanteessa ei ole tapahtunut viimeaikoina muutoksia, kerrotaan Suomen Malesian-suurlähetystöstä STT:lle. Eilen uutisoitiin, että Malesiassa on pidätetty neljä suomalaista, sillä he olivat jakaneet kristillistä materiaalia.

Suurlähettilästä sijaistava Teemu Laakkonen sanoo STT:n haastattelussa, että Malesia on maltillinen muslimivaltio, jonka yleinen turvallisuustilanne on hyvä. Hän ei ota kantaa yksittäistapaukseen, mutta hän kertoo, että uskontoon liittyvää lainsäädäntöä luetaan Malesiassa tiukasti. Esimerkiksi uskonnollisten syiden perusteella epäjärjestyksen aiheuttaminen tai harmonian rikkominen tai sellaiseen tekoon pyrkiminen on kielletty. Muslimeiden kohdalla tätä valvotaan Laakkosen mukaan tiukemmin.

Vaikka Malesiassa on uskonnonvapaus, lähetystyön tekeminen on kiellettyä.