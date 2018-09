Supertaifuuni saavutti Filippiinien pohjoisrannikon

Supertaifuuni Mangkhut on rantautunut Filippiinien pohjoisosiin. Paikallinen meteorologian laitos mittasi rannikolla tuulia, jotka puhalsivat 56 metriä sekunnissa. Taifuuni toi mukanaan myös kovia sateita.

Taifuuni rantautui Baggaossa varhain aamulla ennen kahta paikallista aikaa.

Suomen Ilmatieteen laitokselta arvioitiin STT:lle aiemmin perjantaina, että taifuuni olisi voimakkaimmillaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Lauantaiaamuna taifuuni voisi olla jo heikkenemään päin.

Päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle arvioi, että taifuunin tuulten voimakkuus voi puuskissa olla jopa yli 80 metriä sekunnissa.

Vertailun vuoksi: Suomessa voimakkaimmat puuskanopeudet maa-alueella ovat olleet noin 30 metriä sekunnissa Tapani-myrskyn aikaan vuonna 2011 ja Janika-myrskyssä vuonna 2001.

– Filippiineillä kaikista voimakkaimman tuulen ja tuhon alue on taifuunin suuresta koosta huolimatta kohtalaisen pienialainen, Saarikalle sanoo.

Hän arvioi, että taifuuni heikkenee jo huomisaamuna Suomen aikaa. Filippiinien pääkaupunki Manila näyttäisi säästyvän suuremmilta tuhoilta.

– Siinä mielessä tämä taifuuni ei ole pahin mahdollinen, mutta totta kai se on paha tilanne heille, jotka sen alle jäävät.

Saarikalle toteaa, että Filippiinien viitosluokan taifuuni on voimakkuudeltaan aivan eri kategoriassa kuin Yhdysvaltoja parhaillaan koetteleva huomattavasti heikompi Florence-hurrikaani.

Filippiineillä on yli 100 miljoonaa asukasta. Sadekausi maassa kestää kesäkuusta marraskuuhun. Maa on herkkä myös maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Etenkin köyhemmillä alueilla rakennuskanta on heikkoa.

Järvi tulvii kohta yli äyräiden

Manilassa tilanne on varsin rauhallinen, kertoo kaupungissa viitisen vuotta asunut Joni Koro STT:lle. Manilassa odotetaan tuulta ja vettä, mutta taifuunin alle se ei jää.

– Tällä hetkellä keli on vielä varsin hyvä, kun tässä ajelen töistä kotiin, Koro kertoi iltapäivällä Suomen aikaa.

Koro työskentelee skandinaavisten huonekalujen maahantuontiyritys Nordik Conceptin toimitusjohtajana ja kertoo viikonloppusuunnitelmien muuttuneen.

– Toimistomme on kiinni. Meillä olisi ollut asennuksia tänä viikonloppuna, mutta olemme peruneet ne. Työntekijöillä on tosi isoja haasteita päästä töihin, koska laitakaupungilla tulvii.

Koro kertoo, että Manilan lähistön suuren järven pinta on aivan tapissaan.

– Se on jo nyt äyräiden ylärajalla. Jos me nyt saamme paljon vettä, on edessä pahoja tulvia. Silloin vettä on joko nilkkoihin, polviin, vyötärölle tai kaulaan, Koro kuvailee.

Myös Manilan läpi kulkevan joen odotetaan jälleen kerran tulvivan.

Suomen Malesian suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Teemu Laakkonen kertoo, että poikkeussää on saanut paikallisten avuliaisuuden esiin.

– Filippiiniläiset ovat sinnikästä kansaa ja auttavat toisiaan. Esimerkiksi Manilassa monet ostoskeskukset ovat avanneet ovensa ja toivottavat tulvan uhrit tervetulleiksi turvaan kuivaan, Laakkonen kertoo.

Malesian lähetystö vastaa myös Filippiineistä ja seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä.

Koulut kiinni, netti nurin ja sähköt poikki

Suuri osa kouluista on suljettu sekä tänään että huomenna, sanoo Laakkonen.

– Tämä on vuoden isoin myrsky. Filippiineillähän näitä valitettavasti tulee tasaisin väliajoin, mutta tästä kyllä ennustetaan supertaifuunia.

Tavanomaiseen tapaan ihmiset ovat varanneet ruokaa ja juomaa, ja alavilla alueilla asuvia on kehotettu hakeutumaan muualle. Yhteiskunta toimii pääosin normaalisti, vaikka osa työpaikoista on kiinni.

Manilassa Koro odottaa sähkö- ja puhelinverkon joutuvan koville.

– Puhelinverkot ovat suhteellisen heikot. Taifuunin aikaan torneja on alhaalla ja se vaikeuttaa. Etenkin netti on usein tosi hidas myrskyllä, kertoo Koro useaan kertaan katkeilevan puhelinyhteyden aikana.

Sähköverkosta suuri osa on ilmajohtoa, joten myrskyssä kaatuvat sähkötolpat aiheuttavat pitkiä katkoja.

Viiden vuoden takaisesta otettu opiksi

Koron mukaan Filippiineillä osataan varautua taifuuneihin selvästi paremmin kuin viiden vuoden takaisen Haiyanin aikaan. Tuolloin taifuunin uhrina kuoli tuhansia ihmisiä.

– Ihmiset eivät uskoneet varoituksia, sillä sää oli aurinkoinen. Siitä opittiin paljon. Nyt puhelimiin tulee tekstiviestivaroituksia ja televisiossa puhutaan tilanteesta paljon.

Kehittyvän maan taloudellinen tilanne asettaa omat reunaehtonsa myrskyvarautumiseen, sanoo puolestaan Laakkonen.

– Täällä kyllä tiedostetaan, että nämä sääilmiöt toistuvat jatkossa yhä enemmän ilmastonmuutoksen vuoksi.

Maan infrastruktuuri joutuu jälleen koville, kun taifuuni iskee.

– Isommissa kaupungeissa valmius on parempi, mutta kun mennään köyhemmille alueille, ovat tuhot suurempia.

Suomalaiset pääosin Manilassa tai sen lähistöllä

Filippiineillä on Laakkosen arvion mukaan joitain satoja suomalaisia. Ulkoministeriön mukaan maassa lienee noin 400–500 suomalaista. He ovat pääosin Manilassa tai sen lähiympäristössä.

Ulkoministeriö kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta ja pyytää seuraamaan paikallisvaroituksia tarkkaavaisesti. Ulkoministeriö päivittää tilannetietoja muun muassa Facebookiin ja Twitteriin.

Taifuunivaara jatkuu lähipäivät, sillä Filippiinien jälkeen myrsky suuntaa kohti Hongkongia ja saavuttaa alueen sunnuntaina Suomen aikaa, arvioi meteorologi Saarikalle.

– Sen reitissä ja ajoituksessa on tosin vielä epävarmuutta.

Tällä hetkellä näyttää, että taifuuni ei matkallaan juuri heikkenisi.