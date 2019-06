Susien paluusta Ranskaan tuli menestys, ja nyt lammasfarmareita hirvittää

Susi on tehnyt paluun Ranskaan luultua nopeammin. Hukkia on jo niin paljon, että niiden pyyntikiintiöitä on päädytty kasvattamaan.

Viranomaiset arvioivat, että eri puolilla Ranskaa liikkuu keskimäärin 530 aikuista sutta. Kannan kasvu on ollut nopeaa: vuosi sitten sen suuruudeksi arvioitiin vielä 430 eläintä.

Luonnonsuojelijat riemuitsevat susikannan elpymisestä, kun taas maanviljelijät ja karjankasvattajat vaativat toimia harmaaturkkien määrän rajoittamiseksi.

Viime vuonna viranomaisille tehtiin lähes 3 700 ilmoitusta susien hyökkäyksistä tuotanto- ja kotieläinten kimppuun. Samojen tilastojen mukaan sudet tappoivat viime vuonna noin 12 500 eläintä, joista suurin osa oli lampaita.

– Susi ei enää kuulu lajeihin, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Se on hyvä asia luonnon monimuotoisuuden kannalta. Meidän pitää kuitenkin tukea maanviljelijöitämme, heidän hyvinvointinsa on meille prioriteetti, sanoi maatalousministeri Didier Guillaume.

Paluu alkoi 1990-luvulla

Sudet katosivat Ranskasta 1930-luvulla, koska ne metsästettiin sukupuuttoon. 1990-luvulla ne alkoivat tehdä paluuta Ranskaan Italian puolelta Alppien yli.

Nykyisin susia tavataan Ranskassa lähinnä Alpeilla sekä muilla Kaakkois-Ranskan vuoristoisilla alueilla. Joitain pienempiä kantoja on havaittu myös maan keskiosissa sekä Pyreneiden vuoristossa Ranskan ja Espanjan rajaseudulla.

Ranskan virallisessa susistrategiassa lasketaan, että kun susikanta on kasvanut 500 eläimeen, sudet eivät enää ole vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien sadan vuoden aikana. Viranomaiset olivat arvioineet, että tämä rajapyykki ylittyisi vasta vuonna 2023.

Uusien lukujen valossa susien pyyntikiintiöitä on nostettu. Hiljattain presidentti Emmanuel Macron ilmoitti, että kiintiötä voidaan nostaa vajaaseen 20 prosenttiin susikannasta, kun se aiemmin oli enintään 12 prosenttia.