Suuret puheet jäivät puheiksi USA:n ja P-Korean huipputapaamisessa – mitään ei lopulta allekirjoitettu

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien huipputapaaminen ei tuottanut lopulta sen paremmin hyvää kuin huonoa sopimusta. Ennakko-odotukset yhteisestä rauhanjulistuksesta tai pienten edustustojen avaamisesta jäivät toteutumatta – kaikkein tärkeimmästä eli ydinaseriisunnasta puhumattakaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Pohjois-Korean Kim Jong-un pyysi enemmän kuin oli valmis antamaan.

– Pohjois-Korea halusi kaikki (talous)pakotteet pois, me emme voineet sitä tehdä. He olivat valmiita tekemään jotain, mutta eivät sitä, mitä me halusimme, Trump tiivisti erimielisyyden aiheen lehdistötilaisuudessa.

– Joskus on vain lähdettävä (neuvotteluista) ja tämä oli sellainen hetki, hän jatkoi.

Mahdollisesta kolmannesta huipputapaamisesta Kimin kanssa ei ole Trumpin mukaan sovittu. Presidentti kuitenkin korosti johtajien olevan edelleen lämpimissä väleissä.

– Meillä on hyvä suhde, hän luonnehti.

Ulkoministeri Mike Pompeo täydensi osapuolten olevan nyt joka tapauksessa nyt lähempänä toisiaan kuin ennen huipputapaamista.

"Mieluummin oikein kuin nopeasti"

Trumpin mukaan Kim oli luvannut, ettei Pohjois-Korea aloita uudelleen ydin- tai ohjuskokeita. Yhdysvallat puolestaan pitää Pohjois-Korean vastaiset pakotteensa voimassa mutta ei suunnittele uusia.

Huipputapaamisen alkajaisiksi sekä Trump että Kim lupailivat neuvotteluista valtavaa menestystä. Kim jopa vastaili aamulla länsimaisten toimittajien kysymyksiin.

Kimin mukaan hän ei olisi tullut Vietnamin tapaamiseen, ellei hän olisi valmis ydinaseriisuntaan

– Se saattoi olla paras vastaus, mitä olet koskaan kuullut, Trump kommentoi.

Myöhemmin päivällä neuvottelut kuitenkin loppuivat yllättäen etuajassa ja ohjelmassa ollut lounas sekä Valkoisen talon etukäteen mainostama "yhteisen sopimuksen" allekirjoitustilaisuus peruttiin.

Trumpin mukaan jotain allekirjoitettavaa olisi ollut olemassa, mutta koska siinä ei ollut tarpeeksi, oli parempi jättää yhteiset julistukset kokonaan väliin. Presidentti vaikutti ottaneen opikseen edellisestä tapaamisesta Singaporessa, missä allekirjoitettu ja paljon arvostelua osakseen saanut löyhä teksti ei ole johtanut käytännössä mihinkään.

– Teen asiat paljon mieluummin oikein kuin nopeasti, Trump perusteli.