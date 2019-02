Suuret puheet jäivät puheiksi USA:n ja P-Korean huipputapaamisessa – mitään ei lopulta allekirjoitettu

Ei tullut yhteistä julistusta rauhasta, ei yhteystoimistojen avaamista, ei mitään. Korkealentoiset puheet loistavasta menestyksestä vaihtuivat Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamisessa torstaina pikavauhtia täydelliseen mahalaskuun. Ohjelmassa ollut allekirjoitustilaisuus peruttiin, ja neuvottelut loppuivat ennen aikojaan.

– Pohjois-Korea halusi kaikki pakotteet pois, me emme voineet sitä tehdä. He olivat valmiita tekemään jotain, mutta eivät sitä, mitä me halusimme, Trump selitti syytä lehdistötilaisuudessa Hanoissa.

Kyse oli siis Yhdysvaltain asettamista talouspakotteista ja Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta. Toisin kuin edellisessä tapaamisessa Singaporessa, Trump näytti haluavan viestittää, että hän pysyy tarvittaessa lujana eikä suostu mihin tahansa.

– Joskus on vain lähdettävä, ja tämä oli sellainen hetki, Trump perusteli.

– Teen asiat paljon mieluummin oikein kuin nopeasti, hän lisäsi.

Suhteensa Kimiin Trump vakuutti olevan edelleen "lämmin". Uudesta huippukokouksesta ei sovittu, mutta ulkoministeri Mike Pompeon mukaan neuvottelut maiden välillä jatkuvat.

– Koko tilanne jäi aika auki, arvioi vanhempi tutkija Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.

Moni huokaisi myös helpotuksesta

Sinkkosen mukaan Trumpin voi sanoa pitäneen tapaamisessa päänsä, mutta samalla hänen kahdenvälisiin huipputapaamisiin perustuva lähestymistapansa koki jo toisen kerran pahan kolauksen.

– Herää kysymys, kuinka paljon tässä on kyse Yhdysvaltain sisäpolitiikasta eikä varsinaisesti Korean kysymyksen ratkaisemisesta, Sinkkonen pohtii.

Hänen mukaansa nyt kannattaisi ehkä yrittää perinteisempää lähestymistapaa, jossa neuvotteluja käydään alemmalla tasolla ja mahdollisia huippukokouksia valmistellaan huolellisesti.

Singaporessa Trump ilmoitti yllättäen sotaharjoitusten keskeyttämisestä Etelä-Korean kanssa. Monille Vietnamin tapaamista pelonsekaisesti odottaneille amerikkalaisille virkamiehille huippukokouksen lässähtäminen saattoi Sinkkosen mukaan hyvä lopputulos.

– Sitä voi tietysti pitää heidän kannaltaan työvoittona ja yleisen liittolaispolitiikan kannalta hyvänä, ettei tullut semmoista takapakkia, hän sanoo.

Kim ei hevin taivu myönnytyksiin

Kim Jong-unin versiota siitä, kuka neuvottelupöydästä lähti ja miksi, ei ainakaan vielä torstaina kuultu. Hän jäi pariksi päiväksi valtiovierailulle Vietnamiin ja nähtäväksi jää, poikkeaako hän junallaan paluumatkalla Pekingiin.

Sinkkosen mukaan Kimin kannalta huipputapaamisen jääminen vaille tuloksia ei ole suurempi ongelma. Pohjois-Korean suhteet tärkeään tukijaan Kiinaan ovat hyvällä mallilla. Kim on myös koko ajan tehnyt selväksi, ettei maa aio kokonaan luopua ydinaseistaan.

Kimille neuvotteluprosessin pitkittyminen sopii, vaikka hän toki haluaisi Yhdysvaltain lieventävän talouspakotteitaan.

– Mutta jos Kim ei saa sitä puoli-ilmaiseksi, niin ei hän ole valmis todellisiin myönnytyksiin, Sinkkonen sanoo.

Etelä-Korealle jonkinlainen muodollinen sopimus Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä olisi sen sijaan kelvannut. Presidentti Moon Jae-in kertoi Trumpin soittaneen kotimatkalta ja pahoitelleen, ettei konkreettisia tuloksia syntynyt.

– Etelä-Korean on vaikea päästä eteenpäin omassa rauhanagendassaan, Sinkkonen ennustaa.