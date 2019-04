Suuri metsäpalo uhkaa ryöstäytyä valloilleen Norjassa

Norjan etelärannikolla sijaitsevassa Sokndalin kunnassa taistellaan suurta metsäpaloa vastaan. Pelastusviranomaisten mukaan palo ei ole hallinnassa ja uhkaa levitä vanhoista puutaloista tunnettuun Sogndalsstrandiin, joka on yksi Norjan suurimmista turistikohteista. Palomiehet ovat kastelleet taloja vesitykeillä, ja sammutustöihin on lähetetty kuusi helikopteria.

Palon alta on evakuoitu satoja ihmisiä ja ainakin 160 asuintaloa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Sammutustöitä hankaloittaa tämän päivän ja ensi yön aikana voimistuva itätuuli.

– Olemme koko yön ajan kastelleet uhattuja alueita. Tilanne on kriittinen, sanoi operaatiojohtaja Toralv Skårland Verdens Gang -lehdelle.

Palon arvioidaan levinneen yli 30 neliökilometrin alueelle.

Ruotsi varautunut paremmin kuin viime vuonna

Metsäpalokausi on alkanut myös Ruotsissa. Pelastusviranomaisten mukaan yön aikana on kamppailtu useita paloja vastaan eri puolilla maan eteläosaa.

Ruotsin eteläosassa on voimassa maastopalovaroitus ja avotulen teko on monissa lääneissä kielletty. Kauppaketjut Coop ja Ica ovat ilmoittaneet, että ne lopettavat kertakäyttögrillien myynnin tulipalovaaran takia.

Ruotsin turvallisuusviraston mukaan Ruotsilla on tänä vuonna paremmat valmiudet kamppailla suurpaloja vastaan. Sammutushelikopterit saadaan viraston mukaan nyt ilmaan 90 minuutissa ja niitä on määrä sijoittaa alueille, joissa paloriski on suurimmillaan.

Viime vuoden kuivan ja kuuman kesän aikana Ruotsissa riehuivat nykyhistorian suurimmat metsäpalot.