Suurin Kiinan ulkopuolinen koronaviruspesäke on risteilylaivalla Japanissa – eristetyllä aluksella kymmeniä uusia koronavirustartuntoja

Japanissa eristyksissä olevasta risteilyaluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella. Laivalla on noin 3 700 ihmistä, joista 174:llä on toistaiseksi todettu tartunta. Uusimmista 39 tartunnasta kerrottiin keskiviikkona. Japanin terveysministerin mukaan tartunta on todettu myös yhdellä karanteenivirkailijalla.

Diamond Princess -alus pantiin karanteeniin heti, kun se saapui Japanin rannikolle viime viikon alkupuolella. Karanteenin on määrä kestää 19:nteen helmikuuta. Matkustajat joutuvat oleskelemaan pääosin hyteissään, joskin he pääsevät jaloittelemaan kannelle lyhyiksi toveiksi. Matkustajat kiittelevät laivan kapteenia siitä, että tunnelma on pysynyt rauhallisena.

Covid-19-nimen saanutta virusta on todettu yli 20 maassa.

Kiinassa on vahvistettuja tartuntatapauksia yli 44 000. Virukseen on viranomaisten mukaan kuollut yli 1 100 kiinalaista.

Kiinan epäillään pimittäneen todellisia lukuja

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti tiistaina, että virus on hyvin vakava uhka maailmalle.

Kiinan johtoa on arvosteltu koronaviruksen vakavuuden väheksymisestä. Viranomaisten on esimerkiksi arvioitu määränneen matkustusrajoituksia liian myöhään. Toisaalta WHO on myös kiitellyt Kiinan laajoja karanteeneja. Esimerkiksi 58 miljoonan asukkaan Hubein maakunta on käytännössä eristyksissä ulkomaailmasta.

Tiistaina kerrottiin, että kaksi Hubein maakunnan ylintä terveysviranomaista on erotettu tehtävistään.

Kiinalaisviranomaisten julkaisemat viralliset tartuntalukemat ovat myös herättäneet epäilyjä esimerkiksi New York Timesin mukaan. Virallisten kuolleiden määrän ja tartuntojen määrän suhdeluku on pysynyt niin vakiona, että viranomaisten on epäilty pimittävän todellisia lukuja.