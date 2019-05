Suurlähettiläs: Israelissa turvallisuusvalvonta oli Euroviisujen aikana huipussaan, mutta se kätkettiin turisteilta

Gazan kaistalla valtaa pitävä Hamas ampui Israeliin noin 700 rakettia ja surmasi neljä israelilaista noin viikko ennen Euroviisujen alkua. Israel vastasi iskulla Gazaan. Tiedot kuolonuhreista vaihtelevat. Tilanne piti kuitenkin rauhoittaa pikaisesti, sillä noin 10 000 viisuturistia oli juuri saapumassa Tel Aviviin.

Huhtikuun alussa Suomen Israelin-suurlähettiläänä aloittanut Kirsikka Lehto-Asikainen pitää viimeisintä eskalaatiota hyvin vakavana.

– Suomi ja EU tuomitsivat nämä raketit. Ei ole missään nimessä hyväksyttävää, että siviilejä kohtaan ammutaan umpimähkään raketteja ja ihmisiä saa surmansa, Lehto-Asikainen sanoo Suomen suurlähetystön tiloissa Tel Avivissa.

Tel Avivin katukuvassa tiukka turvallisuustilanne ei näkynyt euroviisuturisteille juuri mitenkään. Lehto-Asikainen arvelee, että pinnan alla tapahtui huomattavasti enemmän kuin viisuturistien silmät näkivät.

– Turvallisuus oli varmasti huipussaan, koska kaiken haluttiin sujuvan hyvin. Täällä on vahva turvallisuuskulttuuri ja kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä, joten ehkä turvallisuusvalvonnan haluttiin olevan vähän näkymättömämpää.

"Gaza elämiseen kelpaamaton"

Lehto-Asikaisen mukaan kireistä väleistä huolimatta Gazan kaistaleella vallitseva humanitaarinen kriisi ja avuntarve tiedostetaan Israelissa.

– Tiedetään, että Gazan tilannetta pitäisi ehdottomasti saada parannettua humanitaarisesti ja taloudellisesti. Huolestuttava kehitys jatkuu siellä. YK:n raportissa on todettu, että ensi vuonna Gaza on elämiseen kelpaamatonta aluetta vesi- ja jäteongelmien takia.

Viimeisimmän eskalaation jälkeen myös osa Israelin turvallisuuskoneistoon kuuluvista henkilöitä totesi, että tilanne täytyy saada kohenemaan.

Lähi-idän poliittista rauhanprosessia Israelin ja palestiinalaisten välillä ei kuitenkaan ole meneillään. Tällä hetkellä odotetaan mahdollista Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmaa.

Israelin politiikka kallistunee lisää oikealle

Israelissa käydään parhaillaan Benjamin Netanjahun vetämiä hallitusneuvotteluja. Lehto-Asikaisesta on kiinnostavaa nähdä, miten uusi hallitus lähtee ratkomaan muun muassa Gazan tilannetta, vaikka se ei olekaan turvallisuuspoliittisesti Israelin suurin huoli.

– Iran nähdään täällä ykkösongelmana ja kovimpana haastajana Israelin turvallisuudelle. Myös Syyrian sota, muut alueen levottomuudet ja tilanteen kiristyminen ovat täällä päivittäin esillä tavalla tai toisella, Lehto-Asikainen kertoo.

Näillä näkymin Israeliin saadaan muodostettua hallitus toukokuun loppuun mennessä.

– Netanjahulla on uskonnollisten puolueiden, oikeiston ja keskusta-oikeistolaisen puolueen tuki. Jos tällä koalitiolla edetään, Israelin politiikka siirtynee hieman entistä oikeammalle. Saa nähdä, mitä se tarkoittaa käytännössä.

Tel Aviv on oma kuplansa

Israelissa naispoliitikkojen määrä 120-paikkaisessa parlamentissa eli Knessetissä laski kevään vaaleissa. Lehto-Asikainen uskoo tämän johtuvan osin uskonnollisten puolueiden noususta, sillä niiden riveissä ei juuri naisia nähdä.

– Tel Avivissa maallistumista on tapahtunut jo kauan sitten, mutta uskonnollisten puolueiden vaaleissa saama suosio näytti niiden vaikutusvallan. Ne ovat luonnollisia yhteistyökumppaneita oikeistolle.

Samanlainen jako on Tel Avivin ja muun Israelin välillä seksuaalivähemmistöihin suhtautumisessa.

– Tel Aviv on oma kuplansa, jossa on hyvin vahva alakulttuuri ja seksuaalivähemmistöjen hyväksyminen näkyy selvästi. Muissa kaupungeissa tilanne on toinen, ja uskonnollisissa tahoissa ollaan konservatiivisia. Yleisesti ottaen seksuaalivähemmistöillä on kuitenkin verrattain tasa-arvoinen asema.

Al-Taeen kirjoituksista ei kyselyitä

Suomi nousi toukokuun alussa otsikoihin Israelissa, kun yksi maan johtavista lehdistä uutisoi SDP:n tuoreen kansanedustajan Hussein al-Taeen vanhoista nettikirjoituksista. Jerusalem Post -lehden haastattelema asiantuntija Jerusalemin Simon Wiesenthal -keskuksesta arvioi, että al-Taee on "selvästi juutalaisvastainen".

– Kyseinen tapaus ei herättänyt laajemmin huomiota tai kyselyitä meille. Emme myöskään havainneet aihetta muissa medioissa, Lehto-Asikainen kertoo.

Antisemitismin aiheuttama huoli on pinnalla Israelissa.

– Antisemitismin nousu Euroopassa ja Yhdysvalloissa aiheuttaa syvää huolta täällä. Aiheeseen liittyen järjestetäänkin korkean tason tapahtumia. Meidän kaikkien on suhtauduttava siihen vakavasti, Lehto-Asikainen sanoo.