Suurlähettiläs: Suomalaisilla ei ole ollut Italiassa paniikkimielialaa, epätietoisuutta kuitenkin runsaasti

Italiassa matkailevilla tai asuvilla suomalaisilla ei ole tähän mennessä ilmennyt paniikkimielialaa koronakriisin takia, mutta epätietoisuutta on ollut runsaasti, arvioi Suomen Rooman-suurlähettiläs Pia Rantala-Engberg.

– Epätietoisuutta on kuitenkin ollut runsaasti. Täällä olevat suomalaiset ovat halunneet kysyä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mitkä ovat seuraukset.

Suurlähettiläs muistuttaa samalla, että Italian järeät eristystoimet julkistettiin vasta sunnuntaiaamuna. Jää siis vielä nähtäväksi, muuttuuko maassa olevien suomalaisten mieliala.

Rantala-Engberg korostaa, että Italian väestölle nyt eteen tulleet määräykset ovat täysin poikkeuksellisia.

– Tietääkseni tämä on ensi kerta koskaan, kun Italiassa turvaudutaan tällaisiin toimiin.

Suurlähettilään mielestä karanteenitoimet eivät silti tulleet yllätyksenä.

– Jotain tällaista oli koronaviruksen tartuntamäärän nopean kasvun vuoksi odottavissa.

Jopa jumalanpalvelukset kielletty

Pohjois-Italian karanteenialueelle sunnuntaina julistettu kieltolista on jyrkkä ja pitkä. Lisäksi myös muualla Italiassa rajoitetaan monenlaisia asioita.

– Kiellettyjä ovat karanteenialueella esimerkiksi kaikki urheilutapahtumat ja muut isot kokoontumiset. Koulut ja yliopistot on suljettu. Ei kulttuuria, kirkonmenoja tai urheilua. Elokuvateatterit, teatterit, uimahallit, pubit ja diskot ovat kiinni. Ravintolat saavat olla auki kello 6–18 välillä, suurlähettiläs luettelee.

Lisäksi italialaisten tulisi pitää metrin turvaväli muihin.

– Vaatimus turvavälistä on voimassa koko Italian alueella. Samoin koulut ja yliopistot ovat kiinni koko maassa.

Rantala-Engbergin mukaan koronaviruskriisillä ennakoidaan olevan suuret vaikutukset myös Italian talouteen.

– Turismillahan on aivan valtava merkitys Italian taloudelle. Lisäksi karanteenialue Pohjois-Italiassa on maan talouden keskus. Luottoluokittaja Moody's ehti jo antaa arvion, jonka mukaan Italian talous on lamassa.

Muista tehdä matkustusilmoitus

Suomalaisille turisteille suurlähettiläs haluaa painottaa, miten tärkeää Italiaan ja muuallekin lähteneille on saada välitettyä ajankohtainen tieto.

– Siksi ei voi korostaa liikaa sitä, että ulkomaille lähtevien suomalaisten pitää muistaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla voimme tavoittaa heidät suoraan, sanoo Rantala-Engberg.

Matkustusilmoituksen voi tehdä tietoverkon https://matkustusilmoitus.fi/-osoitteessa. Ilmoituksessa annetaan ulkoministeriölle lähtijän matka- ja yhteystiedot.