Sveitsiläiset äänestivät tiukempien aselakien puolesta

Sveitsiläiset ovat tänään äänestäneet tiukempien aselakien puolesta. Maan kansalaiset haluavat kiristää aselakeja EU:n vaatimusten mukaisiksi.

Lähes 64 prosenttia äänestäjistä kannatti Sveitsin aselakien uudistamista. Ainoastaan yhdessä Sveitsin 26 kantonista suurin osa äänestäjistä ei kannattanut uudistusta.

EU:ssa aselakeja kiristettiin Pariisin vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen. Vaikka Sveitsi ei kuulu EU:hun, se on kytköksissä unioniin erilaisten sopimusten myötä.

Jos Sveitsi ei kiristäisi aselakejaan, vaarana olisi, että se joutuu ulos Schengen-alueesta sekä turvapaikkaprosesseja koskevasta Dublinin sopimuksesta.

Tietynlaiset puoliautomaattiaseet halutaan kieltää

Sveitsissä on vahva asekulttuuri. Sitä selittää osaltaan pakollinen asepalvelus, jonka lopuksi palvelusaseen saa pitää.

Aseiden määrää Sveitsissä on vaikea selvittää, koska aseomistuksesta ei pidetä kansallista rekisteriä. Aseiden määrää maailmassa seuraava Small Arms Survey on arvioinut, että sveitsiläisillä on noin 2,3 miljoonaa asetta eli noin 28 asetta sataa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on noin 32.

Uusi laki kieltäisi isolla lippaalla varustetut puoliautomaattiaseet. Ampumaharrastajat ja asekeräilijät voisivat yhä ostaa tällaisia aseita, mutta heidän pitäisi hakea siihen erityislupaa.